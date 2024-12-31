楊謹華「被木頭直插腳底」恢復狀況曝！現蹤大安區公園 0偽裝全被拍

▲生日當天楊謹華結束記者會，又進行平面拍攝。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

楊謹華今年收穫滿滿，不僅終於打破金鐘魔咒，擊敗方志友、孫可芳、鍾瑶等人，以《不良執念清除師》拿下女配角獎，主演的《影后》更是獲得超高討論度，精湛演技被外界看好明年成為真正的「影后」。雖然近日她在家出了意外，腳底遭木頭插入，嚴重到急送急診室治療，不過先前她47歲生日當天除了舉辦派對，有許多演藝圈好友到場同歡，其實她也還是有工作，就算看起來有些疲累，但仍然堆滿笑容認真完成拍攝，十分敬業。

12月12日下午3點多，時報周刊CTWANT直擊壽星楊謹華由一群工作人員陪同，走出台北市大安區某髮廊，隨後大夥兒走到附近的公園進行平面拍攝工作。當天中午才結束一場記者會活動的她，一結束便接著平面拍攝工作，手拉著銀色登機箱在攝影師的鏡頭前不停變換姿勢。拍攝過程中，似乎幾度強忍著哈欠，緊接著立刻又擺出滿臉笑容，上演各種表情包，接著一行人回到髮廊外拍攝，楊謹華站在牆邊高舉左手，然後彎著身子，輕輕摀住嘴巴一笑，如同少女般青春洋溢。

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▲拍攝過程中，楊謹華時而微笑時而想哈欠、還對工作人員勾出性感小花舌，相當調皮。（圖／本刊攝影組）



▲工作時楊謹華敬業地不斷變化POSE，瞇著眼笑還舉起手，看起來少女感十足。（圖／本刊攝影組）



▲不知想到什麼，楊謹華掩嘴甜笑、表情十分可愛。（圖／本刊攝影組）



儘管工作行程滿檔，該慶祝的環節還是不能少，當晚楊謹華舉辦慶生派對，身為壽星的她穿著紅黑條紋平口上衣，搭配黑色透明長紗裙與熱褲，辣度百分百，完全看不出來已經47歲。現場更是眾星雲集，許瑋甯、林心如、王心凌、Ella、劉以豪、張孝全等人都到場獻上祝福，讓楊謹華大呼：「荒唐又可愛的生日派對，謝謝朋友們對我的愛！」

▲身為壽星的楊謹華火辣出席慶生派對。（圖／翻攝自楊謹華IG）



▲雖然在獎項上是勁敵，但私下楊謹華與柯佳嬿關係很不錯。（圖／翻攝自楊謹華IG）



▲《影后》演員群們現身參加楊謹華慶生趴。（圖／翻攝自楊謹華IG）



有趣的是，被外界視為楊謹華「宿敵」的柯佳嬿也現身派對，兩人的「糾葛」要從2016年的金鐘獎說起，當時楊謹華因演活《一把青》師娘一角，被視為奪獎大熱門，結果最後卻被柯佳嬿以《必娶女人》擊敗；4年後楊謹華以《鏡子森林》角逐視后，沒想到再度以一票之差敗給《想見你》的柯佳嬿，成為大家熱議的話題，雖然在獎項競爭上是勁敵，但兩人私下倒是頗有交情，楊謹華還特別謝謝柯佳嬿的「周凡裝」，互動相當可愛。

▲楊謹華擁抱老公Ben甜蜜放閃。（圖／翻攝自楊謹華IG）



派對上當然也少不了楊謹華在《影后》中的好姊妹謝盈萱，兩人合體大跳〈音浪〉，重現劇中的經典場面，讓現場氣氛嗨到最高點。劇中與楊謹華有甜蜜戀情的詹懷雲，以及陳庭妮、曾莞婷、謝瓊煖、黃迪揚等人也都到場，楊謹華更曬出與老公Ben擁抱的放閃照，在生日這天有愛人及朋友們的陪伴，看得出來相當幸福。

關於楊謹華的腳傷，她的經紀人回應本刊：「復原得很好，謝謝。」日前張惠妹大巨蛋演唱會時，楊謹華也在場內開心狂跳，看得出來的確沒有大礙，讓粉絲們都鬆了一口氣。

▲楊謹華日前在家不慎遭木頭插入腳底，嚴重到急送急診室治療。（圖／翻攝自楊謹華IG）



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