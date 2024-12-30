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國難哀悼7日！SBS演藝大賞跟進取消　劉在錫、金鍾國入圍大賞恐從缺

記者吳睿慈／綜合報導

南韓濟州航空客機29日墜毀務安國際機場，機上乘客179人罹難，只有2位坐在尾端的空服員存活，該意外是南韓境內史上最嚴重墜機事故，政府下令7天哀悼期，演藝圈年末頒獎典禮一個個宣布取消。稍早，SBS演藝大賞對外公告「活動直接取消」。

▲SBS演藝大賞全面取消，連預錄都沒有。（圖／翻攝自SBS官網、SBS IG）

▲SBS演藝大賞全面取消，連預錄都沒有。（圖／翻攝自SBS官網）

SBS演藝大賞預計在31日舉辦，電視台綜藝《Running Man》、 《我家的熊孩子》等固定班底藝人出席共襄盛舉，如今受到濟州航空墜機事件影響，電視台30日正式對外宣布「2024 SBS演藝大賞不播了，31日不會有直播、預錄，該時段播出內容是否會以錄好的節目為主現在還沒決定。」

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▲SBS演藝大賞全面取消　劉在錫、金鍾國搶大賞。（圖／翻攝自SBS官網、SBS IG）

▲《Running Man》是SBS電視台代表綜藝節目，劉在錫、金鍾國是大賞入圍者，但如今不確定是否會公布得獎者。（圖／翻攝自SBS IG）

值得一提的是，SBS演藝大賞本年度大賞7位入圍者劉在錫、全炫茂、申東燁、金鍾國、徐章焄、李賢怡、李尚敏競爭激烈，本屆頒獎典禮取消，本屆大賞得主是否會從缺，或者電視台會另行公布得主，目前暫無詳細內容。

另一方面，MBC電視台30日上午正式對外發聲，為表達對空難罹難的哀悼之意，晚間舉辦的MBC演技大賞確定取消直播，活動將以「預錄」方式進行，盼望觀眾諒解，至於預錄後播出的日期以及得獎人頒獎的方式日後會詳細交代。至於KBS電視台演技大賞部分，現階段仍未公布。

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