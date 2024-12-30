獨／是元介罕見放閃圈外女友！　穩交2年多認想婚：我家有女主人

記者黃庠棻／台北報導

藝人是元介自團體「元衛覺醒」出道，後來跨領域出演過多部戲劇作品，近期還挑戰擔任蔬食節目的主持人，私底下也時常會在社群媒體上分享生活，不過對於感情生活始終保持低調，先前接受採訪時大方談及交往2年多的圈外女友，還認了有「想婚」的念頭。

▲是元介認了有想婚的念頭。（圖／翻攝自Facebook／是元介）

是元介接受《ETtoday星光雲》專訪時，被問到常在Instagram上分享廚藝，在家下廚時是否有人可以分享時，他直接說道「有啊，我家有女主人」，大方地談及了自己的圈外女友，坦言私底下都會煮飯給女朋友吃，且他每次錄製煮菜影片的時候，女友都會在鏡頭外偷看、偷笑。

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▲是元介認了有想婚的念頭。（圖／翻攝自Facebook／是元介）

而是元介與女友兩人的個性都很低調，他為了保護另一半，不會主動公開發文放閃或是PO出對方正面照，談到兩人交往的過程，他表示雙方很久以前在一起過，後來意外又牽上線，直呼「感覺對了，覺得還可以試試看」，復合至今已有兩年多，坦言相當享受現在「平淡的幸福」。

▲是元介罕見談及圈外女友。（圖／翻攝自Facebook／是元介）

不僅如此，是元介也透露其實自己私底下跟女友出門約會不會刻意喬裝，小倆口保持低調狀態，他更親口認了「有想要結婚的念頭」，雙方都有朝著這個目標的共識，但因為兩人的個性都偏理性，認為要進入下一步需要計畫，不喜歡「驚喜」，也不追求儀式感。

▲是元介罕見談及圈外女友。（圖／記者湯興漢攝）

此外，是元介心中已經認定現任女友就是「對的人」，兩人個性相似，低調又理性，現在的狀態就是「平淡中的浪漫」，他沒工作的時候就會在家整理好環境、煮菜等女友下班，加上兩人平時不喜歡特意過節，都會選在平日去吃期待已久的餐廳。至於小倆口穩定交往中，圈內親近的友人都已經知曉，也都有見過面了。