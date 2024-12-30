ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／是元介罕見放閃圈外女友！　穩交2年多認想婚：我家有女主人

記者黃庠棻／台北報導

藝人是元介自團體「元衛覺醒」出道，後來跨領域出演過多部戲劇作品，近期還挑戰擔任蔬食節目的主持人，私底下也時常會在社群媒體上分享生活，不過對於感情生活始終保持低調，先前接受採訪時大方談及交往2年多的圈外女友，還認了有「想婚」的念頭。

▲（圖／翻攝自Facebook／是元介）

▲是元介認了有想婚的念頭。（圖／翻攝自Facebook／是元介）

是元介接受《ETtoday星光雲》專訪時，被問到常在Instagram上分享廚藝，在家下廚時是否有人可以分享時，他直接說道「有啊，我家有女主人」，大方地談及了自己的圈外女友，坦言私底下都會煮飯給女朋友吃，且他每次錄製煮菜影片的時候，女友都會在鏡頭外偷看、偷笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲是元介養母貓養了4個月才驚覺「有蛋」。（圖／翻攝自臉書／是元介）

▲是元介認了有想婚的念頭。（圖／翻攝自Facebook／是元介）

而是元介與女友兩人的個性都很低調，他為了保護另一半，不會主動公開發文放閃或是PO出對方正面照，談到兩人交往的過程，他表示雙方很久以前在一起過，後來意外又牽上線，直呼「感覺對了，覺得還可以試試看」，復合至今已有兩年多，坦言相當享受現在「平淡的幸福」。

▲是元介發現自己的維基百科資料遭人惡改。（圖／翻攝自是元介臉書）

▲是元介罕見談及圈外女友。（圖／翻攝自Facebook／是元介）

不僅如此，是元介也透露其實自己私底下跟女友出門約會不會刻意喬裝，小倆口保持低調狀態，他更親口認了「有想要結婚的念頭」，雙方都有朝著這個目標的共識，但因為兩人的個性都偏理性，認為要進入下一步需要計畫，不喜歡「驚喜」，也不追求儀式感。

▲▼公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》茶敘，劇中團隊曾少宗、夏于喬、張詩盈、是元介、吳大維、藍丞晞、導演黃丹琪、製作人林欣怡、徐佑德、張瀅之出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲是元介罕見談及圈外女友。（圖／記者湯興漢攝）

此外，是元介心中已經認定現任女友就是「對的人」，兩人個性相似，低調又理性，現在的狀態就是「平淡中的浪漫」，他沒工作的時候就會在家整理好環境、煮菜等女友下班，加上兩人平時不喜歡特意過節，都會選在平日去吃期待已久的餐廳。至於小倆口穩定交往中，圈內親近的友人都已經知曉，也都有見過面了。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

推薦閱讀

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

健志愛妻Mia懷孕「被嗆一直露肚子」　本人急上火線：不太舒服

健志愛妻Mia懷孕「被嗆一直露肚子」　本人急上火線：不太舒服

真的不是蔡依林！　張惠妹大巨蛋「唯一嘉賓是超大咖男神」

真的不是蔡依林！　張惠妹大巨蛋「唯一嘉賓是超大咖男神」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

是元介

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨／是元介罕見放閃圈外女友！　穩交2年多認想婚：我家有女主人
  2. 主持節目全停播沒差！指原莉乃變房產女王…身家「可以買下日本」
  3. 懷孕8月頭劇痛「才發現長超大血栓」！　蓋兒急動手術
  4. 賴慧如罕見公開合體7歲女兒！侯怡君喊話《好運來》收視破6請雞排
  5. 新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯
  6. 那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」
  7. 趙露思1年前被讚能抗壓！　自爆「心態有很大改變」…發言被翻出
  8. 趙露思再爆拍戲曾「耳朵暫時性失聰」！悄換大頭貼訴苦　粉心疼哭了
  9. 南韓下令哀悼7天！MBC演技大賞取消直播　歌謠大祭典「火、飛機」舞台砍光
  10. 獨家／北高雙蛋都賣爆…告五人明年要唱高雄世運了！ 時間曝光

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366