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陳文茜罹癌認「病程進展太快」急進行免疫治療：已無能靠意志力對抗

記者張筱涵／綜合報導

陳文茜於29日透過粉絲專頁發文，宣布因健康問題將暫時卸下《文茜的世界周報》主持棒，結束長達19年又4個月的主持紀錄。她坦言，這次的病情來得迅猛且無法抵抗，不得不中斷這段多年來的堅持。

▲▼陳文茜（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜在貼文中提到：「主持《文茜的世界周報》19年又4個月，我創下了一項紀錄，除了2019年開肺腺癌過於疼痛無法坐立，以及今年六月決定給重病許久的自己一趟佛羅倫斯假期，19年共請假四次之外，我從未缺席。」即便面對脊椎骨折、長期住院、敗血症等病痛，她仍然堅持帶病錄影。然而，這次她無奈地說道：「我已經無能靠意志力對抗它，病程的發展也比醫師想像的快。」

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這次的疾病，陳文茜形容就如「一場疾風怒濤之雨」，從遠方悄然而至，最終猛烈襲擊身體，這次為了治療病情，將展開長達一年的免疫治療：「明天上午準備在右肩上方裝上PORT-A，進行長達一年的免疫治療。明天下午即開始第一次以點滴進行免疫治療。」她希望免疫系統穩定，不會引發攻擊其他器官的「免疫風暴」。

雖然病情嚴峻，但陳文茜依舊心懷感激：「未來所有的發展，都在上帝的手中。我能做的就是維持心情的平靜。我沒有悲欣交集，只有無限感激這充滿福報的一生。」同時，她也向支持她的觀眾表達謝意：「謝謝所有的觀眾19年多來對我們不離不棄的支持，我希望，也相信我會回來。」

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