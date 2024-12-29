梁赫群遭女星陷害「被長官罵到臭頭」！　公開對方身份：很大咖

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（30日）播出「這樣的人不簽也罷！經紀人眼中最難搞的藝人是“他”」，梁赫群則說自己在當製作人時曾被女藝人陷害：「我以前遇過一個問題，節目是大哥配一個女孩子，那錄影時間當然是以大哥的時間為主，結果發通告的人跟我講妹妹時間不行，還說『那不然幫我們換掉好了』，我就想說你不是大哥耶！如果你要這樣玩，那我就報告給電視台長官。」





▲梁赫群遭女星陷害 。（圖／中天綜合台提供）

梁赫群說雙方在電視台開會時，對方竟然在長官面前又改口：「我想說電視台長官要幫我出這口氣，我很早就到了，那個人還姍姍來遲，結果長官問了錄影時間的事，那個人說『沒問題，我通通都可以』，現場所有人都傻眼，長官就一直瞪我，覺得我在鬧事，還把我留下來罵一頓。」在場來賓也很好奇對方是否還在演藝圈？梁赫群則說：「半年之後，她也跑了，因為她要進劇組，當然她後來也發展得非常好，很大咖。」

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▲薔薔也有遇過大頭症藝人 。（圖／中天綜合台提供）

薔薔則曾碰過有大頭症的藝人：「那個工作有4、5個藝人，我是其中一個，那個人很出名，他要求要有自己的休息室，戶外的話也要有自己的帳篷，已經寫好的流程，他會突然說他不要，所有工作人員就要去拜託他、求他，大家也因為那個人一直被拖時間。」