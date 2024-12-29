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一代超模黛爾哈頓「一氧化碳中毒身亡」！疑天冷開暖氣故障釀悲劇　享壽76歲

記者田暐瑋／綜合報導

加拿大超模黛爾哈頓（Dayle Haddon）1970年代風靡一時，多次登上《Vogue》、《Elle》雜誌，卻驚傳27日在美國居所因一氧化碳中毒過世的噩耗，享壽76歲，消息一出震驚了娛樂界，讓人感到無比惋惜。

綜合外媒報導，美國當地時間27日清晨，警方接獲報案指出某公寓一樓發現男子昏迷，隨即被送往醫院急救，但目前情況未脫險，隨後警方上樓發現黛爾哈頓倒臥在地，已經失去呼吸心跳，當場被確認死亡，事後調查顯示，公寓當時一氧化碳濃度超標，指數相當高，甚至連到場的醫護人員和警察也感到不適。

▲黛爾哈頓一氧化碳中毒身亡。（圖／翻攝自daylehaddon IG）

▲黛爾哈頓一氧化碳中毒身亡。（圖／翻攝自daylehaddon IG）

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初步調查指出，該公寓是黛爾哈頓的女兒與女婿的家，懷疑是天氣冷開暖氣，屋內燃氣加熱系統的排氣管故障，導致一氧化碳漏出，才導致悲劇發生。黛爾哈頓女兒在得知母親逝世情緒崩潰，在IG發文哀悼：「她是一位充滿力量的女性，同時又溫柔且關懷所有人。她極具創造力和好奇心，內外皆美，擁有與生俱來的美麗。她總是那麼親切且體貼。願她在光明中安息，媽媽。」

黛爾哈頓是時尚界的代表人物，兩度被選為《時尚芭莎》票選的「十大最美女性」，1973年裸體登上《花花公子》，影響力不容小覷，此外還曾擔任聯合國兒童基金會大使，創立「WomenOne」組織，希望女孩和婦女能有更多的教育機會。

▲黛爾哈頓一氧化碳中毒身亡。（圖／翻攝自daylehaddon IG）

▲黛爾哈頓一氧化碳中毒身亡。（圖／翻攝自daylehaddon IG）

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