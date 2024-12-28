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甄子丹當導演「我不用吃太好，工作人員要吃好」　暖心語錄感動劇組

記者蕭采薇／台北報導

黃金拍檔黃百鳴與甄子丹繼《葉問》系列後再合作，打造獨特的法庭動作片《誤判》，甄子丹執導並領銜主演。電影中改編自一件香港的真實案例，其實台灣也有許多類似的代收包裹成罪犯的案例，刑事警察局也藉此呼籲，勿隨意答應他人代收包裹、更萬萬不可出國幫忙遞送物品。

▲《誤判》劇照張天賦、甄子丹。（圖／華映提供）

▲《誤判》甄子丹飾演檢察官，冒險揭露一宗代領毒品包裹的誤判案件。（圖／華映提供）

《誤判》以甄子丹飾演劇中檢察官，講述他冒險揭露一宗代領毒品包裹的誤判案件，追緝背後的犯罪集團，最終以生命捍衛法律的公正故事。雖然代收包裹已不是目前最新型的犯罪手法，但到今年仍有許多件類似的案例發生，像是去年11月發生代收泰國娃娃，其實內藏1公斤二級毒品，還有今年8月也有男子以10萬為代價，代收了大麻包裹，成為運毒共犯。

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電影聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖、鄭則士，與香港新生代朱栢康、張天賦共同演出，在上映之前已累積滿滿口碑。甄子丹、許冠文、朱栢康三人唇槍舌劍的幾幕，莊諧並重，成功結合動作場面及文戲張力。

▲《誤判》劇照張天賦、甄子丹。（圖／華映提供）

▲《誤判》張天賦、甄子丹在電影中許多動作場面。（圖／華映提供）

甄子丹再次自導自演展現傳承意味，給予香港新生代演員許多表現機會，電影裡有句對白「我真的年紀大了，不能一輩子在前面衝，打頭陣的真的要靠你們。」這次被相中的是在電影《我談的那場戀愛》中表現精彩的香港人氣歌手張天賦被相中，演出電影中許多動作場面。

▲《誤判》劇照張天賦、甄子丹。（圖／華映提供）

▲張天賦是香港新生代炙手可熱的男星。（圖／華映提供）

張天賦透露當初有些擔心，「怕很多動作做得不夠好。」但被甄子丹說服挑戰動作場面，他看到成品後，驚呼：「我看起來怎麼那麼厲害，身手比真實的我好太多了，有點沾沾自喜起來了。」他回憶因為甄子丹提供拍攝動作的環境和準備非常完善，「事前做了很多準備，鏡頭如何拍也很清楚，感覺少走了很多動作上的冤枉路，都是用很有效率且安全的方式達到很棒的效果。」

▲《誤判》劇照張天賦、甄子丹。（圖／華映提供）

▲《誤判》甄子丹身為導演和監製，盡力讓每一分錢和資源都是花在刀口上。（圖／華映提供）
 
甄子丹透露《誤判》的預算並不是非常龐大，但他身兼監製，會盡力讓每一分錢和資源都是花在刀口上，有些東西就是不能省，他堅持現場一定要吃得好，不可以太寒酸，「是要工作人員都吃得不錯，我是要減肥，反而不用吃太好，飲料也要夠，尤其是武行人員，所以現場有安排一個冰箱，冰滿他們想要喝得飲品，工作品質反而會更好。」他笑說勸黃百鳴老闆有些錢不能省，讓整個作品更好，之後可以賺得更多，《誤判》將於12月27日上映。

 

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甄子丹, 誤判, 張天賦

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