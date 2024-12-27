歐弟跟胡瓜借5百萬大直買7千萬樓　36歲就還完現有5棟豪宅增值破5億

記者葉文正／台北報導

胡瓜、歐漢聲(歐弟)、許效舜、澎恰恰、陳亞蘭等人主持華視除夕《金蛇守歲迎新春》，歐弟也提到當年剛退伍沒有錢，到華視拜胡瓜為師後，為買大直7千萬豪宅，還跟胡瓜借了5百萬，到36歲才還完，到歐弟之後到大陸發展名利雙收，如今至少已有五棟豪宅，市值破5億元。

▲ 華視除夕特別節目歐漢聲談到當年買房的經過。（圖／記者黃克翔攝）

胡瓜今天錄華視除夕特別節目意氣風發，還說這種主持陣容去哪裡找，當時也在華視棚，卡司都是一時之選，還融入餐廳秀元素，看到內容可能要到三小時，演出的都是絕活，兩個小時變成三小時，當年任賢齊離開《百戰百勝》，去灌《心太軟》，大紅就沒回來了。

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▲許效舜依然相當會搞笑。（圖／記者黃克翔攝）

歐弟則提到，22歲買房時預備金不夠、當時才剛退伍，沒有錢，銀行也不借錢給他，多虧師父胡瓜當保人、還借給他500萬，要買大值7千萬豪宅，「我36歲時把500萬還掉了，瓜哥一毛利息都沒跟我拿。」而如今歐弟名下已有5間房，總價值上看5億。





▲許效舜(左)與彭恰恰師徒關係好。（圖／記者黃克翔攝）

澎恰恰則說，以前秀場在太陽城合作過很多次，這次會有跟《鐵獅玉玲瓏》不一樣的演出是亮點，澎恰恰也被問到江淑娜近況，他則說江淑娜應該是在過她想要的生活，已很久沒聯絡。胡瓜也說之前找辛龍，但都已讀不回，「我也曾問他，他說可以考慮，但現在已讀不回。」就不再勉強他。