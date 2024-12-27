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昔日「恩人」林秉文棄保潛逃　澎恰恰認了目前私下關係

記者葉文正／台北報導

「88會館」郭哲敏涉地下匯兌案，日前立委黃國昌爆出涉案其中之一的天道盟大哥「鱸鰻」林秉文失聯，新北地院並發布通緝。林秉文曾經被澎恰恰稱為「恩人」，澎恰恰今天錄影也說了兩人真實關係。

▲▼澎恰恰、曹雨婷演唱。（圖／記者孟育民攝）

▲澎恰恰中談到與林秉文關係。（圖／記者孟育民攝）

12月9日新北地院指出，3度傳喚林秉文未到，一查發現林已出境，今（27）日新北地院經合議庭評議後，認林秉文經傳喚未到，拘提無著，顯已逃匿，依法沒入具保人繳納保證金300萬元，並對林秉文發布通緝。

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▲▼林秉文。（圖／記者孟育民攝）

▲林秉文以出國。（圖／記者孟育民攝）

澎恰恰今天錄影則表示，已經一年多沒有跟林秉文聯絡了，所以狀況也不知道，之前有合作時，多半也是工作人員跟他聯繫節目的事情，所以跟林秉文實際接觸並不多，「我真的不知道他的情況，沒有辦法去說什麼。」

而澎恰恰之前仍積欠上億元債務，也透露過大約剩下六千萬的債，今天他透露：「我都沒有去管債的事情，賺回來的錢都是有專人管理。」目前也都常常在廈門直播，考慮過年也會直播，希望盡快將債務還完。

談到師父石英，澎恰恰則說當年石英大哥介紹他演《龍鳳奇俠》是保住他在華視，讓他得以繼續在電視圈發展，所以銘感五內。

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