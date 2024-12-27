T.O.P《魷魚2》跳舞動作好眼熟！「2片段瘋傳」鐵粉看哭：是BIGBANG的歌

記者吳睿慈／綜合報導

南韓巨星T.O.P曾是天團BIGBANG一員，但他後來自主宣布退出，並斷光所有與團員的聯繫，團體現以三人體制活動中。他近日參與《魷魚遊戲2》演出，飾演嗑藥過氣饒舌歌手，只是角色設定與他本人相似，引起極大爭議，遭到韓媒砲轟，除此之外，他不時在劇裡跳《BangBangBang》的舞蹈動作，2個片段瘋傳，也讓歌迷看得很感慨。

▲T.O.P在《魷魚遊戲2》裡的角色有爭議。（圖／翻攝自Netflix）



T.O.P以本名崔勝鉉參演《魷魚遊戲2》，由於他2016年因吸食大麻被判處10個月有期徒刑，緩刑2年。他有染毒前科，卻出現在風靡全球的人氣劇集裡，引來大批韓國觀眾不滿、氣到狂罵，為了不模糊戲劇焦點，他婉拒所有事前《魷魚遊戲2》宣傳行程，導演黃東赫也曾出面緩頰「沒想到會引起這麼大爭議，當時對他的罪行也有了判決」，坦言要接下這個角色需要勇氣，強調T.O.P絕對不是靠走後門才入選。

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《魷魚遊戲2》播出後，T.O.P的角色成為關注焦點，他在片裡不斷嗑藥、瘋言瘋語，不時撂出隨性的饒舌，角色設定與他本人背景相似，另一層面來看確實頗有說服力，演技雖有人批評，但也有人覺得「演得不錯」。

▲▼T.O.P在劇裡的跳舞動作，是BIGBANG的歌《BangBangBang》。（圖／翻攝自Netflix、BIGBANG YouTube）



不僅如此，T.O.P在劇裡隨性跳著舞，兩個片段都被粉絲認出就是《BangBangBang》的舞蹈動作，其中一個是射槍的動作，另一個則是舉起手搖擺的動作，他雖自行宣布退出BIGBANG，但身體記憶還在，掀起鐵粉一陣回憶殺，直呼「他還記得怎麼跳」、「身體不會騙人」。

▲▼T.O.P在劇裡的跳舞動作，是BIGBANG的歌《BangBangBang》。（圖／翻攝自Netflix、BIGBANG YouTube）

