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晨悠東京開唱「夢到台下只有10人來看」　真實情況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

雙人組合晨悠在耶誕節受邀到東京參與「塔音澀谷『台灣音市』音樂祭」的演出，她們總共演唱9首歌曲，展現默契和Live魅力，也特別演唱東洋天后宇多田光的經典歌曲〈First Love〉，在以悠的吉他伴奏下，帶動全場一起大合唱。而演出當天是以悠的生日，她一點都不在意在工作中度過生日，直說：「這是我第一次來東京，生日可以在東京演出已經是我最夢幻的生日禮物了！」

▲▼晨悠東京澀谷開唱。（圖／索尼提供）

▲晨悠日前在東京澀谷開唱。（圖／索尼提供）

由於是第一次在日本演出，晨悠的內心其實七上八下，擔心現場沒有人來，還笑說：「我們真的做惡夢，夢到台下只有10個人。」好在演出前，兩人看到演出場地擠進爆滿歌迷，才終於安心。而她們事先也惡補日文，沒想到上台一緊張，全部忘光，最後乾脆豁出去，用中文問：「好聽嗎？」台下馬上回：「好聽！」兩人直呼：「原來你們都會講中文，都聽得懂，請問現場有日本朋友嗎？」有許多歌迷舉起手，讓她們開心不已。

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晨悠這次深刻感受到東京的聖誕氛圍，惟晨說：「之前去大阪過過一次聖誕節，但東京的聖誕氣氛還是略勝一籌，光是路上滿滿的聖誕燈飾，就值得每年都來。」以悠附和說：「這是我人生第一次來東京就遇到聖誕節，真的想以後都要來這裡過聖誕節了。」

▲▼晨悠東京澀谷開唱。（圖／索尼提供）

▲▼晨悠難得在東京度過耶誕節，相當興奮。（圖／索尼提供）

▲▼晨悠東京澀谷開唱。（圖／索尼提供）

不過因為日本人在耶誕節幾乎都會買蛋糕慶祝，本來大家試著要買蛋糕幫以悠慶生，發現每一家蛋糕店都大排長龍，不得不放棄。沒想到在演出的慶功宴上，主辦單位特別送她水果盤蛋糕幫她慶生，讓她喜出望外說：「天哪，想哭了！」表示為了演出來日本，沒有特別規畫慶生，沒想到還能收到慶生驚喜，實在讓她感動不已。

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