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徐嬌勸阻路人抽菸爆衝突！　被搶手機「丟菸頭到碗中」她氣炸

記者蔡宜芳／綜合報導

童星出身的大陸女演員徐嬌，當年因主演《長江七號》打開知名度。向來有話直說的她，26日曝光了一支和路人起衝突的影片，指稱自己勸阻對方在餐廳內抽菸，反被丟菸頭到碗裡，事件引發網友熱烈關注。

外送用▲▼徐嬌勸阻路人抽菸爆衝突。（圖／翻攝自微博／徐嬌）

▲徐嬌是童星出身。（圖／翻攝自微博／徐嬌）

徐嬌在微博上傳一段與路人爭執的影片，對方不斷喊道「刪掉」，還一邊要搶過她的手機。徐嬌透露，自己在長沙的一家餐廳用餐時，遇到一位在室內抽菸的男子，雖然她請服務員勸阻，但對方卻不為所動，甚至放話說「我把這支抽完」，「我親自勸阻後，這位先生叫囂『這里又沒有貼禁菸標誌』。」

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徐嬌表示，當她試圖錄下證據時，對方竟然搶走她的手機，並且直接把菸頭丟進她的碗裡，於是她只好請警察到場處理。然而，當警察到場後，卻告知她在長沙室內抽菸並不犯法，因此無法對這位男士進行罰款，這讓徐嬌感到非常無奈和憤怒。

▲▼徐嬌勸阻路人抽菸爆衝突。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐嬌勸阻路人抽菸爆衝突。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐嬌勸阻路人抽菸爆衝突。（圖／翻攝自微博）

徐嬌透露，男子表示如果她刪除拍攝的內容，就願意向她道歉，而警察也對此提議表示支持，但徐嬌堅持說：「但是我不刪，也不需要接受他的道歉。」

▲▼徐嬌勸阻路人抽菸爆衝突。（圖／翻攝自微博）

▲男子要求徐嬌刪除影片。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，網友紛紛表示「支持徐嬌，室內就應該全面禁菸」、「那些喜歡在公共場合抽菸的人幹嘛不套個嘴罩自己吸個夠」、「做錯事道歉還有條件的」；但也有不少人指出，長沙當地的公共場所若沒有標示禁止室內吸菸，本來就管不著，「無論站在道德角度怎麼樣，在法律角度人家呢男的就是沒問題的，她鬧下去又能怎麼樣」、「你拿手機拍人家屬於什麼行為」。而徐嬌目前已經刪除了該微博，尚未做出後續回應。

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