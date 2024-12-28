小孟老師／12月28日星座運勢　處女多聊多好運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：邏輯推演縝密

感情：心靈共振共鳴

財運：財富貴人相助

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：射手

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雙子座

工作：工作表現良好

感情：重視未來幸福

財運：調整預期目標

幸運色：棕色

貴人：獅子

小人：雙魚

天秤座

工作：掌握每個機會

感情：想要單身寧靜

財運：關注市場情緒

幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：放下嚴格心態

感情：祈禱幸運發生

財運：具備市場敏銳

幸運色：橘色

貴人：金牛

小人：天秤

金牛座

工作：學習與人合作

感情：全家和諧美滿

財運：計畫不易波動

幸運色：灰色

貴人：雙魚

小人：天蠍

處女座

工作：聆聽他人心聲

感情：父母深度溝通

財運：注意投資風險

幸運色：淡藍色

貴人：射手

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：恐懼自行遠離

感情：重視親友意見

財運：把握經濟形勢

幸運色：淡藍色

貴人：魔羯

小人：金牛

天蠍座

工作：成為投資專家

感情：相互扶持進步

財運：加強股票分析

幸運色：大紅色

貴人：巨蟹

小人：獅子

雙魚座

工作：解決客戶問題

感情：握有珍貴幸福

財運：買賣房產獲利

幸運色：黃色

貴人：天秤

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：善待他人自己

感情：找到兩人平衡

財運：投資理智獲利

幸運色：卡其色

貴人：雙子

小人：處女

獅子座

工作：看懂需求市場

感情：放下心中期待

財運：新的投資消息

幸運色：藍色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

射手座

工作：強大成功決心

感情：聯繫親朋好友

財運：意外撿到錢財

幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。