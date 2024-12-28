張艾亞嫁了「《大學生》班底幾乎到齊」！合照超壯觀：17年友情太強大

記者潘慧中／綜合報導

愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布和圈外15年好友登記結婚，事隔2年，夫妻倆27日正式舉辦婚禮，吸引大批演藝圈友人到場祝福，而賓客當中格外引起關注的莫過於她昔日的《大學生了沒》班底。

▲愛雅同框昔日的《大學生》班底。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



從Instagram限時動態中，可以看到Lulu（黃路梓茵）、小優（游振宜）、陳艾熙、夏和熙、阿達、薩琳、陳艾琳、Alex、大亨、埃華和小新（曾惠新）都來了，Lulu還開心直呼：「台灣生大學，大學生什麼，艾亞結婚啦！」

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▲愛雅和班底們的友情長達17年了。（圖／翻攝自Instagram／catherinemien）



不只這樣，同樣出道自《大學生了沒》的茵茵也有到場喝喜酒，薩琳還PO出與小優、陳艾琳和夏和熙的私下合照，並感性地說「最早的那種班底家人們誰懂」，驚嘆長達17年的友情太強大了。

▲▼薩琳分享私下和班底們的合照。（圖／翻攝自Instagram／catherinemien）



事實上，愛雅27日坦言婚宴席開29桌，目前總花費大約500萬，但具體數字仍不可考，「我自己算，越算越可怕，溫馨之餘又很希望賓客都可以很開心，因為我跟老公個性還蠻喜歡跟朋友聚會，希望要很周到。」