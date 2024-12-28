快訊／趙薇宣布離婚！「多年前已正式解除婚姻關係」　硬起來切割

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙薇2021年突然被封殺，整整消失在螢光幕前三年多，28日無預警宣布離婚，「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。」大動作和老公切割。

▲趙薇。（圖／翻攝自趙薇微博）



趙薇28日在微博突然宣布離婚，表示和富商老公早在多年前就解除婚姻關係，對方的一切新聞都與自己無關，「我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導。」有網友推測，她近來才頻傳即將復出，怎料，其丈夫黃有龍又爆出財務糾紛，被指拖欠一間公司約7.53億港幣（約32億台幣），該公司已於10月23日向高等法院提起訴訟，要求黃有龍償還這筆巨額欠款，她不願被捲入紛爭，才會大動作切割。

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事實上，這並非黃有龍首次被追討欠款。早前有報導指出，他曾因租用荃灣皇璧一複式單位和6個車位後，拖欠租金和雜費，於2023年被單位業主入稟追討約280萬港幣（約1191萬台幣）。此外，2022年1月，黃有龍還遭一間財務公司追討欠款和利息超過3億港幣（約12億台幣），這都顯示出黃有龍疑似在財務管理上遇到困境，使得他的財務狀況備受關注。



趙薇聲明全文：

我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。

任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關。

我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導。

謝謝大家