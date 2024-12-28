有片／張艾亞婚禮辣舞「穿太低胸」！掉出超兇事業線 下滑急拉全被拍

記者潘慧中／綜合報導

愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布和圈外15年好友登記結婚，事隔2年，夫妻倆27日正式舉辦婚禮。除了席開29桌宴請各方友人，她還特地安排了跳舞環節，只不過因為穿得太低胸，加上興奮狂跳的關係，衣服數度往下滑。

▲愛雅跳舞時衣服一直往下滑。（圖／翻攝自Instagram／beautiful06_11）



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畫面中，可以看到愛雅紮起公主頭，並繫上超大蝴蝶結，身穿銀灰色平口短洋裝，相當映襯她的白皙肌膚。為了和猛男舞者辣舞〈APT.〉，她還特地換上布鞋，盡情地扭腰擺臀。

▲愛雅辣舞。（圖／翻攝自Instagram／beautiful06_11）



但就在愛雅舉起雙手、上下跳躍要賓客一起嗨起來的時候，低胸洋裝頻頻往下滑，豐滿北半球全被看光，她連忙伸手護胸、調整領口後，和後續加入的老公一起在台上熱舞。

▲愛雅最後還和老公一起跳。（圖／翻攝自Instagram／beautiful06_11）



到了做結尾動作時，老公抬起愛雅的美腿，還不忘親一下，將全場氣氛炒熱到最高點，讓演員好友李星鏴直誇：「這新娘也太辣了吧！」

▲愛雅不忘親一下老公。（圖／翻攝自Instagram／beautiful06_11）