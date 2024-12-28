方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

記者孟育民／台北報導

綜藝節目《我的成長》本周邀請到方志友、楊明威夫妻檔，方志友透露在感情上是歪打正著遇到真愛，談感情被傷害到想挑戰成為一個玩咖，遇到楊銘威交往後，23歲竟然玩到未婚懷孕！當時有工作正在拍戲，為了掩飾自己懷孕還跟經紀人打配合騙過工作人員，好險孕期第八個月時剛好飾演「孕婦」順利演員最後一場戲，完美躲過所有露餡機會。

▲▼方志友、楊銘威暢談婚姻故事。（圖／民視提供）

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方志友說：「23歲同年齡的人遇到這樣事情，可能選擇放棄不要，但他（楊銘威）卻是歡喜又開心的接受有小孩這件事情，反而是我猶豫一下。」兩個人也首度在節上被主持人曾國城問：「如果再來一次，會再次接受早麼早有小孩的狀況嗎？」，兩個人異口同聲說有小孩是很美好的，因為是兩個人的潤滑劑。

在節目安排下，兩人互相吐槽提出希望對方改的缺點，方志友希望雙子座老公嘴不要太快，常在孩子面前動不動把離婚掛嘴邊，更希望他酒少喝一點，畢竟對身體不好；楊銘威也希望方志友不要囤積不需要物品，發霉娃娃就趕快丟。

▲▼方志友、楊銘威互相爆料。（圖／民視提供）

另外，方志友講述夢幻成長的童年，媽媽是非常夢幻的人，看到短劇中飾演媽媽的黃嘉千邊唱邊跳的照顧她們三姊妹、飾演爸爸段鈞豪無奈又淡定，可愛方志友點頭表示真的就是我們家，也因為這樣的成長，從小立志18歲結婚生子當家庭主婦的她，沒想到跌跌撞撞在演藝圈發光發熱。





▲方志友原本立志想早點當媽。（圖／民視提供）

方志友在高二因為喜歡楊宗緯、林宥嘉而加入第二季星光大道比賽，媽媽反對卻獲得爸爸支持，個性直率的她還在節目上，把當年網路社群汙衊她的黑函「跟評審張宇有一腿」、「爸爸是中視長官」，讓她氣呼呼的全講出來，說當年讓媽媽邊看留言邊心疼自己地哭了。



