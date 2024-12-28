温昇豪錄影爆衝突！變臉開嗆韓國名廚「PD衝進來協調」　江宏傑目睹嚇壞

記者孟育民／台北報導

首檔台韓合作實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》，集結韓國天團Super Junior隊長利特、「韓國國民主廚」李元日、温昇豪、江宏傑以及Youtuber韓國女生Judy，挑戰經營苗栗在地客家餐廳。為了製作特殊菜單所需的新鮮食材，温昇豪與李元日特地到溪邊抓溪蝦，然而，當温昇豪與李元日回到餐廳準備營業時，兩人卻為了客家料理口味是否道地，產生意見分歧，甚至爆發激烈口角，畫面也曝光了！

▲温昇豪在實境節目李元日爆衝突。（圖／客家電視台提供）

主廚與經理的「戰爭」瞬間引發廚房緊張氣氛，讓其他三位成員嚇得不知所措，目睹這一切的江宏傑表示：「第一時間我還以為是在整我們或是騙我們之類的，但PD就直接走進來協調，當下才發現可能是真的吵起來了！那時候心情超級緊張，只能不斷在中間安撫他們，試著讓他們冷靜下來好好溝通。不過，兩位大哥真的都非常激動啊！」

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▲▼現場氣氛一度尷尬，嚇壞在旁的江宏傑。（圖／客家電視台提供）

節目中温昇豪與李元日特別到溪邊抓蝦，温昇豪回憶當時就說：「我們前一天就先把蝦籠放進溪裡，隔天一早五點多就到溪邊去抓蝦，那天天氣非常炎熱，但下水後感覺特別涼爽，看到辛苦捕捉回來的溪蝦活蹦亂跳，真的覺得很有成就感，是個非常特別的體驗。」

▲兩人一早還去溪邊抓蝦。（圖／客家電視台提供）