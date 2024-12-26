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王鶴棣新戲上檔變身「苦命打工人」　《大奉打更人》社畜圖鑑公開

記者黃庠棻／台北報導

Disney+古裝懸疑探案劇《大奉打更人》自宣布將於12月30日上線後討論不斷、期待值持續飆高，而得到原著作者賣報小郎君親自認證超貼合角色人設的王鶴棣，在劇中飾演熱血青年許七安，從現代穿越到大奉王朝的他除了將巧妙運用現代知識逆天改命外，更將受到最高督察機構「打更人衙門」錄用除暴安良、為民除害。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇、晏紫東、劉奕君主演。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》確定將於30日上檔。（圖／Disney+提供）

作為猶如現代警察的「打更人」，王鶴棣就像身處現代職場上的打工人一樣，期望透過自身努力逆天改命，也讓王鶴棣笑稱劇中的角色根本是「被社會磨平稜角」的打工人。然而，職場中亦會遇到待人真誠、天真善良的小太陽，更有人初生之犢不畏虎、整頓職場風氣的直率員工，而這些打工人的超多元面貌都將在《大奉打更人》中讓觀眾共感滿滿。

▲王鶴棣主演《大奉打更人》即將上檔。（圖／Disney+提供）

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▲王鶴棣主演《大奉打更人》即將上檔。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》確定將於30日上檔。（圖／Disney+提供）

Disney+ 也為觀眾準備了以下《大奉打更人》社畜圖鑑，讓你在作品開播前更認識這些角色。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》王鶴棣。（圖／Disney+提供）

社畜指數99%：全能型打工人，察言觀色、逆天改命的超新星許七安（王鶴棣飾）

在職場中，如果你在同事眼中總看似遊刃有餘，並且擁有堅強韌性與敏銳洞察力，想必你年輕氣盛卻老謀深算，期許透過自身努力逆天改命。《大奉打更人》中的許七安（王鶴棣飾）也是如此，從現代穿越過來的他對人情世故瞭如指掌，懂得適時退讓小節，卻始終堅守自己的原則與底線，同時，他也心懷正義，敢於拔刀相助，面對困難和挑戰時從不輕言放棄，可說是老闆與團隊都愛不釋手的「Super Star」型社畜的最佳代表。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇、晏紫東、劉奕君主演。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》劉奕君。（圖／Disney+提供）

社畜指數70%：策略型打工人，波瀾不驚的高階管理者魏淵（劉奕君飾）

在《大奉打更人》中，作為最高督察機構「打更人衙門」最高管理者的魏淵（劉奕君飾）才智過人，總是能在動盪的局勢中沉著應對，遇事波瀾不驚的他擅長佈局長遠計畫，為達成目標可以忍受過程中的犧牲和挫折。而你就像他一樣是職場中運籌帷幄的高階主管，總能穩定軍心，帶領團隊向前衝刺，以一種「大風大浪見多了」的姿態穩住局面。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》田曦薇。（圖／Disney+提供）

社畜指數50%：快樂打工人，待人真誠的團隊小太陽臨安公主（田曦薇飾）

如果你是團隊中那個總能給同事帶來好心情，偶爾犯點小錯卻讓人捨不得責怪，並且真心對待每一位夥伴的人，那麼你的職場代表非臨安公主莫屬！《大奉打更人》臨安公主（田曦薇飾）作為「團隊開心果」，在所有人的寵愛下長大，單純善良、待人真誠，雖然偶爾任性，卻充滿人見人愛的魅力。她天分十足，臉上總是帶著陽光般的笑容，給身邊的人帶來無限活力，是個以笑容面對所有挑戰的快樂打工人。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇、晏紫東、劉奕君主演。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》晏紫東。（圖／Disney+提供）

社畜指數20%：衝鋒型打工人，初生之犢不畏虎的許新年（晏紫東飾）

許七安的堂弟許新年（晏紫東飾）作為職場上的小鮮肉，性格傲嬌毒舌，說話直來直往，面對挑戰時總是衝在最前線。如果你總是渾身充滿不服輸的毅力，對仕途和未來充滿野心，並且勇於表達自己的觀點，那麼想必你將在《大奉打更人》許新年這個角色上看到滿滿的自己，這樣猶如伯樂與千里馬的雙向奔赴，想必將為你的打工之路帶來更多無懼衝鋒的勇氣！

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

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