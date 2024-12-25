上映10天刷新影史紀錄！　現象級電影《你好，愛，再次》狂賣8億台幣

記者蕭采薇／綜合報導

打破菲律賓影史票房紀錄、全球熱賣8億台幣的愛情喜劇《你好，愛，再次》（Hello, Love, Again）即將在台上映。故事講述一對在海外賺錢養家的情侶，在新冠疫情、家庭變故及文化差異等阻礙下展開的浪漫愛情故事。本片在菲律賓以驚人氣勢，一舉打破首日、首周的票房紀錄，更在短短10天便刷新當地影史紀錄，累積票房甚至打敗全球年度冠軍《腦筋急轉彎2》，堪稱2024年度現象級愛情電影。

▲《你好，愛，再次》男主角奧爾登理查茲（右）在菲律賓享有高人氣。（圖／威視電影提供）

凱茜加西亞莫利納是目前菲律賓最炙手可熱的票房導演之一，擅長浪漫喜劇的她，執導的電影曾九度勇奪當地年度票房冠軍，其中六次更刷新影史紀錄！今年她以浪漫新作《你好，愛，再次》再次創下驚人佳績，電影自11月中旬起，史無前例在菲律賓以726家戲院規模盛大上映，更橫跨四大洲在美國、加拿大、歐洲、東南亞、紐澳及中東地區等25個國家接續登場，成為菲律賓製作史上發行最廣的電影。

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▲《你好，愛，再次》短短10天便刷新4菲律賓影史紀錄，被視為年度現象級愛情片。（圖／威視電影提供）

《你好，愛，再次》自上映首日起便引發熱潮，首日便以4750萬台幣的驚人佳績刷新影史紀錄，僅僅10天便登上菲律賓本土電影票房冠軍，並在全球累積8億台幣票房。不僅如此，本片還擊敗歷年來在菲律賓上映的《美國隊長：英雄內戰》、《腦筋急轉彎2》和《冰雪奇緣2》等好萊塢大片，成為當地影史僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》的賣座亞軍。

▲《你好，愛，再次》劇組遠赴加國第三大城卡加利（Calgary）拍攝。（圖／威視電影提供）

本片找來凱瑟琳貝爾納多（Kathryn Bernardo）、奧爾登理查茲（Alden Richards）兩位在菲律賓擁有高人氣的明星主演，兩人精湛的演技，將菲律賓人民在海外工作的真實經歷做了動人詮釋，贏得全球影迷廣泛迴響與深刻共鳴，在爛番茄影評網上也獲得97%高分好評！。

▲《你好，愛，再次》講述一對在海外打拼的情侶揪心動人的愛情故事。（圖／威視電影提供）

值得一提的是，本片雖是菲律賓出品，卻幾乎都在海外取景。導演凱茜加西亞莫利納帶著劇組遠赴加國第三大城卡加利（Calgary）拍攝，她解釋：「加拿大擁有最大的菲律賓人口，而卡加利又同時有自然壯麗的風光，為這個故事提供了絕佳的背景。」有趣的是，男女主角的超高人氣在海外也颳起旋風，所到之處都擠滿熱情人潮，令全劇組都又驚又喜。

▲《你好，愛，再次》女主角凱瑟琳貝爾納多，在菲律賓享有高人氣。（圖／威視電影提供）

來自菲律賓的護理師喬伊（凱瑟琳貝爾納多 飾）與調酒師伊森（奧爾登理查茲 飾）在香港相識相戀，兩人的愛情在喬伊移居加拿大後開始變調，最終畫下句點。多年後，喬伊在帥氣醫生優諾（凱文克萊德 飾）猛烈追求的同時，又巧遇前來加拿大尋求新機會的伊森。懷著對伊森的怨懟，喬伊對他視若無睹，卻又為了籌錢，向他提出假扮情侶換取簽證的邀約！周旋兩男之間的喬伊將情歸何處？她會勇敢選擇新歡，還是重回舊愛懷抱？《你好，愛，再次》將於2025年1月10日全台上映。