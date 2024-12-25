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曹佑寧、王淨「甜蜜貼臉」聖誕放閃！　低調曬合照⋯愛的禮物同入鏡

記者蕭采薇／綜合報導

曹佑寧、王淨去年認愛後，曾在聖誕節貼出一張坐大腿、背後環抱的照片，儘管這一年感情穩定的他們公開放閃的機會少了，聖誕節這天還是祭出閃光彈。曹佑寧在聖誕貼文中，暗藏了兩人的貼臉拍立得合照，不到一小時就湧入上萬讚。

▲曹佑寧、王淨聖誕節放閃。（圖／翻攝自IG）

▲曹佑寧、王淨聖誕節「貼臉合照」低調放閃。（圖／翻攝自曹佑寧IG）

曹佑寧和王淨25日晚間都放出聖誕相關貼文，曹佑寧帶著馴鹿的紅鼻子，背景還有去年他送給王淨的聖誕燈飾。在最後一張照片中，他雖然用拍立得遮住的合照中女生的大半邊臉，但從招牌大眼睛就能看出是王淨，愛犬勘吉也同樣出現在照片中。

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▲曹佑寧、王淨聖誕節放閃。（圖／翻攝自IG）

▲曹佑寧身旁的聖誕燈飾，是去年送給王淨的聖誕禮物。（圖／翻攝自曹佑寧IG）

王淨同樣也曬出聖誕系列照，她火紅的造型也被粉絲稱讚「超可愛！」此外或許是去年的閃照引起太大轟動，王淨在貼文中有默契的一樣遮住曹佑寧的臉，只露出一隻眼睛。雖然放閃力度變小的，但低調示愛依然獲得大批粉絲支持。

▲曹佑寧、王淨聖誕節放閃。（圖／翻攝自王淨IG）

▲王淨聖誕節應景穿上紅衣。（圖／翻攝自王淨IG）

先前曹佑寧出席電影《KANO》十週年記者會時，被問到是否已經準備好今年的聖誕禮物，他靦腆回應：「有準備了。」而他今年有多部作品上映，活動也滿檔，是豐收的一年。而王淨雖然只有《鬼才之道》和《正港分局》兩部先前已拍攝的作品問世，但她放慢腳步好好休息，也成立的自己的公司，同樣是非常充實。

▲曹佑寧、王淨聖誕節放閃。（圖／翻攝自王淨IG）

▲王淨也曬出聖誕拍立得。（圖／翻攝自王淨IG）

 

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