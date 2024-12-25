熊霓曲曲遊名古屋 　老闆聞台灣啦啦隊態度大轉變

記者葉文正／台北報導

「樂天女孩」熊霓和曲曲近日受邀前往日本，展開了一場精彩的四天三夜名古屋之旅。不僅探索了名古屋市內的風景，還拜訪了從名古屋當天即可來回的周邊縣市名勝，充分感受當地的文化與魅力。熊霓笑著說：「這是我第一次來名古屋，旅程非常棒，步調悠閒，讓我身心徹底放鬆。」曲曲則說：「名古屋的景色實在太美了，隨手一拍就像加了濾鏡，非常推薦粉絲來體驗。」

▲熊霓(左)與曲曲一同出遊。（圖／樂天桃猿提供）



談到行程亮點，熊霓分享，她造訪了日本三大神宮之一的「熱田神宮」，還幸運地抽到一張大吉籤。她開心地說：「我問了我的事業運，祂說我只要照著我想做的目標去走，都會達到我心裡預期的！」而曲曲對「馬籠宿」和「妻籠宿」的懷舊人文氛圍和壯麗楓葉讚不絕口，直言這些景色絲毫不輸京都。

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▲樂天女孩和名古屋觀光文化交流局觀光推廣課的課長一同合照。（圖／樂天桃猿提供）



樂天女孩們造訪的「馬籠宿」、「妻籠宿」和「郡上八幡」，雖位於岐阜縣與長野縣，但從名古屋出發，當日即可來回，這也是這些景點的一大魅力。以名古屋為基地規劃行程，不僅能輕鬆遊覽周邊美景，還能讓觀光行程變得更便捷和多元。

▲曲曲欣賞當地美景。（圖／樂天桃猿提供）



除了美景之外，兩位樂天女孩都對這趟旅程中吃到的美食念念不忘，尤其是Q彈的蕎麥麵。曲曲說：「堅持現點現做的蕎麥麵真的超好吃，還有野生哇沙米讓人可以依個人口味磨出自然風味。」熊霓也笑著說，蕎麥麵搭配酥脆的炸天婦羅絕配無比，「還有熱呼呼的五平餅，冬天吃特別幸福。」



談到名古屋必去體驗，曲曲推薦神宮前站的和菓子手作體驗，搭配親自磨的抹茶，享受正宗的日式風味。而熊霓則大推柳橋中央市場，「這裡的海鮮超級新鮮，一早來能吃到最新鮮的魚貨，甚至可以嚐到河豚，絕對值得早起一趟！」



柳橋市場已有約百年歷史，距離名古屋車站步行約五分鐘，地理位置非常方便。午餐她們選擇市場裡的「鮪魚屋」享用豐盛的海鮮丼，晚餐則有海鮮居酒屋，熱門品項是以海鮮烹調的美味菜肴。



說到趣味小故事，曲曲分享了她們在柳橋中央市場的經歷。當時一位魚市場老闆看到她們拍攝時，起初帶點警惕，但一聽到她們是來自台灣的樂天啦啦隊，立刻變得親切起來，笑著說「friend！friend！」讓她們感到溫馨又感動。



無論是漫步於懷舊街道、品味當地美食，還是體會人情味的溫暖，名古屋都是一個讓人流連忘返的地方。趕快跟著樂天女孩的步伐，來場身心與味蕾的完美旅程吧！