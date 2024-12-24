Shawn尚融首訪美國　「聚少離多」道出異地鄉愁

記者蔡琛儀／台北報導

Shawn尚融在九月開啟音樂創作之旅，飛往不同城市尋找愛情靈感，他飛越12522公里來到紐約這座多元文化的城市，創作出思念遠方情人的深情情歌〈聚少離多〉。MV同樣在紐約完成拍攝，記錄了Shawn尚融首次的美國行，他穿梭在紐約街頭，呈現紐約冬日日常，更能突顯出異地遊子的感受。

▲Shawn尚融推出新歌〈聚少離多〉。（圖／索尼提供）

今年年初Shawn尚融收到賓州州立大學的表演邀請，從沒去過美國的他十分驚喜，雖然表演的日子就是農曆過年的除夕夜，他特別和家人提前吃年夜飯，如期飛往賓洲演出，也因此得知許多學子無法在這個時節返家與家人團聚，他回憶起自己過往曾在日本打拼的相似經歷，於是用遠距離情感為題材寫下〈聚少離多〉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歌曲以遠距離與異地的鄉愁為主題，將異地愛情的思念與牽掛具象化，以貼近心底的詞句道出那份惆悵與深情，他說：「希望讓每位聽眾都能感受到溫暖與陪伴。」他想將〈聚少離多〉獻給所有異地求學、海外打拼的遊子們，希望能傳遞「每逢佳節倍思親」的共鳴，溫暖那些總是「聚少離多」的聽眾，「想用歌曲告訴大家，即使身在遠方，愛與思念仍然可以跨越距離，彼此陪伴。」

▲Shawn尚融新歌MV將他在紐約的旅行全記錄下來。（圖／索尼提供）

而〈聚少離多〉MV記錄Shawn尚融的首次美國之旅，他與工作人員特別多留了幾天，體驗紐約風情和文化，也拍下他在紐約的短暫生活，從他圍上圍巾、戴上毛帽行走於寒風中的思念，到日常生活中刷牙、開車的畫面，穿插著街頭場景與紐約的城市氣息，讓歌曲情感更顯真實與動人展現紐約冬天的日常片段。