歐巴馬2024最愛電影！小護士「上空激情片被外流」遭批　高EQ回應

記者黃庠棻／台北報導

美國前總統歐巴馬日前公布2024年度最愛電影，日前剛榮獲金球獎最佳導演、最佳外語片雙料大獎提名的電影《你是我眼中的那道光》（All We Imagine as Light）拔得頭籌。

▲《你是我眼中的那道光》被歐巴馬選為2024年最愛電影。（圖／海鵬影業提供）

《你是我眼中的那道光》是印度女導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）首部劇情長片，劇情圍繞三個居住在孟買的女人，情同姊妹的她們，分別為婚姻、愛情及生活所困，卻依然懷抱夢想，掙脫傳統束縛、活出自我。

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▲《你是我眼中的那道光》被歐巴馬選為2024年最愛電影。（圖／海鵬影業提供）

驚人的是，該片目前正在印度上映中，飾演小護士「阿努」的女星迪芙亞普拉巴（Divya Prabha），片中激情戲與上裸的片段日前竟遭外流，引發軒然大波。面對保守人士的批評聲浪，迪芙亞不僅不以為忤，甚至勇敢站出來表明親密戲如同日常生活的一部分，直呼「就跟吃飯、喝水一樣」，大方且高EQ的回應獲得網友讚爆。

▲《你是我眼中的那道光》被歐巴馬選為2024年最愛電影。（圖／海鵬影業提供）

迪芙亞期許電影能引發更多觀眾共鳴，並打破大家對女性的刻板印象。這部國際連連獲獎的電影《你是我眼中的那道光》，將於本週五（27日）全台耀眼獻映。

▲《你是我眼中的那道光》被歐巴馬選為2024年最愛電影。（圖／海鵬影業提供）



迪芙亞普拉巴在電影《你是我眼中的那道光》中，飾演小護士阿努，與穆斯林男友大談禁忌秘戀，更無畏信仰差異、偷嚐禁果。迪芙亞在片中真情流露的演出，無論尺度之大，甚至跨越信仰的愛情，都深深震撼了保守的印度社會。許多年輕觀眾除盛讚她的精彩演出，更認為《你是我眼中的那道光》照亮印度電影審查制度，與時俱進「跨前一大步」。

▲《你是我眼中的那道光》被歐巴馬選為2024年最愛電影。（圖／海鵬影業提供）

《你是我眼中的那道光》劇情描述小護士阿努（迪芙亞普拉巴飾）與護理長普拉巴（卡妮庫斯魯蒂飾）生活在孟買，並與同事帕洛蒂（恰亞卡當飾）三人情同姊妹。阿努秘戀穆斯林男友被醫院同事發現，備受冷嘲熱諷。

▲《你是我眼中的那道光》被歐巴馬選為2024年最愛電影。（圖／海鵬影業提供）

普拉巴則與丈夫分居兩地，感情形同陌路，讓她對婚姻產生質疑。帕洛蒂更因為都更拆遷，被迫離開家園。三人從喧囂的城市，回到恬靜悠閒的濱海小鎮，找回人生的勇氣與夢想。電影以獨特的女性視角與浪漫詩意氛圍，征服全球觀眾的心，多家權威影媒皆給予滿分五星好評，「滾石雜誌」更大讚該片是「劃時代的里程碑」，連美國前總統歐巴馬都表示本片是他的年度最愛電影。

▲《你是我眼中的那道光》被歐巴馬選為2024年最愛電影。（圖／海鵬影業提供）



《你是我眼中的那道光》自勇奪坎城影展評審團大獎後，光芒難掩，持續橫掃全球獎項，已囊括美國哥譚獎（Gotham Awards）最佳國際電影大獎、亞太電影大獎（Asia Pacific Screen Awards）評審團大獎，以及紐約、洛杉磯、芝加哥、聖地牙哥、鳳凰城、多倫多等影評人協會最佳國際電影，日前更榮獲金球獎最佳導演、最佳外語片雙料大獎提名。

▲《你是我眼中的那道光》被歐巴馬選為2024年最愛電影。（圖／海鵬影業提供）