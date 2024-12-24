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暗黑版楊謹華卡利上街放福利　火辣激凸派送「大x燒」粉絲搶破頭

記者葉文正／台北報導

今年的聖誕夜特別火辣，「暗黑版楊謹華」卡利出道作《淫后》在老司機界迅速引起話題，在成人平台NightCo上觀看次數已經破十萬點閱，為回饋粉絲卡利率領NightCo女孩們在寒冷的低溫中挑戰性感極限，「南北半球」幾乎全都露，冷冽天氣下還「激凸」，讓現場不少男粉絲驚叫連連，更引人注目的是她手中發送造型逗趣雞蛋糕「大屌燒」，讓粉絲一邊領取一邊大呼：「這才是真正的聖誕福利！」

▲淫后爆紅，卡利上街頭感謝粉絲。（圖／NightCo提供）

▲淫后爆紅，卡利上街頭感謝粉絲。（圖／NightCo提供）

短短10分鐘不到，大屌燒就發送一空，卡利笑說:「我們想用輕鬆有趣的方式跟粉絲互動，這樣的甜點不僅應景，也有一點點小俏皮，希望大家吃得開心也更加記得我。」除此之外，卡利還大方與粉絲進行親密互動，不僅有愛的抱抱，甚至還有嘴對嘴餵食聖誕糖果的「福利時間」，讓不少路人停下腳步圍觀，也讓現場氣氛瞬間爆棚，一位參加活動的粉絲表示：「我本來只是來湊熱鬧，結果竟然和暗黑女神擁抱，還被她餵糖，這個聖誕節太值了！」

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▲淫后爆紅，卡利上街頭感謝粉絲。（圖／NightCo提供）

▲卡利與粉絲餵食。（圖／NightCo提供）

卡利的首部AV作品《淫后》推出後，一度在NightCo平台銷售排行榜中位居首位，對於自己作品能引發如此熱烈的反響，卡利表示：「真的很驚訝，也很高興，這部作品是我付出很多心力拍攝的，希望每個支持我的粉絲都能感受到我的誠意。」她透露為了回饋粉絲，目前正在舉辦獨家會員活動，只要私訊她在NightCo平台的帳號，就有機會參與專屬福利活動。

▲卡利率NightCo女孩化身暗夜聖誕天使。（圖／記者葉文正攝）

▲卡利率NightCo女孩化身暗夜聖誕天使。（圖／記者葉文正攝）

令人意外的是，卡利透露自己決定拍AV是在男友支持下完成的，拍攝過程中男友也全程陪同，卡利感性地說：「《影后》中有句台詞我印象深刻，我們是女演員，有哪男人可以接受我們工作是一個樣子，回到家又是另一個樣子，但我男友一直告訴我，只要是我想做的事，他都會支持。他的鼓勵讓我更有勇氣去面對鏡頭，完成這部作品。」

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暗黑楊謹華, 影后, 淫后, 卡利

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