楊祐寧目睹老婆「掉一塊這麼大的肉」！聚會輪流傳紅酒瓶 藏巨痛洋蔥

記者潘慧中／綜合報導

楊祐寧2020年與女友Melinda結婚，育有兩個女兒Anah和Kya。最近在一次聚會中問朋友是否見過胎盤，隨後將一個紅酒瓶遞給大家輪流拿一下，「我看見我的太太掉了一塊這麼大的肉。」

▲楊祐寧突然在聚會中傳遞紅酒瓶。（圖／翻攝自YouTube／What A Life）



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原來楊祐寧是要讓朋友感受紅酒瓶的重量，同時想像胎盤就是差不多的重量，「想像你現在身上有這麼重的一塊肉，就這麼重的一塊肉掉下來，它不是小孩喔，它是一塊多餘的肉從你的身上掉下來。」

▲楊祐寧目睹老婆掉下胎盤。（圖／翻攝自YouTube／What A Life）



楊祐寧透露胎盤捏起來十分扎實，也因為目睹Melinda掉下了這麼大塊的肉，讓他格外清楚身為女人的辛苦，「可能我們不知道生孩子到底有多痛，但是我們知道那很痛。」

▲楊祐寧和Melinda育有兩個女兒。（圖／翻攝自Instagram／yoyang）



對此，楊祐寧23日在Instagram限時動態表示，這支影片似乎想表達在家照顧小孩一年的心情，想講點什麼但也怕男人講多了像在無病呻吟，「總之記住教父裡面說的『family always comes first』。」

▲楊祐寧在家照顧小孩一年有感而發。（圖／翻攝自Instagram／yoyang）