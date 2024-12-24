藏了4個月...曾薀帆無預警宣布好消息：一切都是緣分

記者蔡琛儀／台北報導

歌手曾薀帆今年8月簽入新東家「品緁娛樂」，她興奮表示：「我真的是在我的信箱裡收到現在經紀公司老闆的Mail，當時看到信件都覺得不敢相信！可以走到現在真的一切都是緣分！感恩宇宙！」同時曾薀帆也非常感謝過去所有公司跟老闆們的栽培，也希望很快可以有更多合作的機會。

▲曾薀帆簽入新東家。（圖／品緁娛樂提供）

曾薀帆2019年參與《聲林之王2》初試啼聲，以一曲性感的〈辣台妹〉打響知名度，接著參加女團選秀節目《菱格世代DD52》表現突出，2020年以冠軍團G.O.F出道。她從小就喜歡表演、熱愛唱歌，也曾為了一圓音樂夢向家人借款，這幾年除了經歷疫情的變化，當然也有很多低潮的時候，但她都憑著不服輸的個性一路走到現在。

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她回憶當時：「可以自己掌握一切的感覺當然很好，但同時也很可能分身乏術，除了顧好自己的演出，還要想企劃、寫歌、安排行程，常常會忙到有一點點迷惘。」後來向非常多音樂圈前輩請教，最後還是決定和專業團隊合作，為未來拼一把。

▲▼曾薀帆認真練舞、學開車。（圖／品緁娛樂提供）

而她從八月到現在，幾乎每天都通勤中壢到台北進修，上歌唱﹑舞蹈﹑肢體﹑說話等課程，偶爾會趕不上回家的火車，為此她也報了汽車駕訓班，因此2024年末曾薀帆的最大心願就是可順利考到駕照，未來就算訓練或工作到很晚也不擔心沒有車回家；至於新作品進度，曾薀帆目前正積極的收歌，「這次真的非常興奮！非常期待！同時也倍感壓力，希望可以做出好的作品，呈現好的表演並傳遞好的能量給大家！期許下次再回到舞台上時，大家可以看到更棒的我！」

她也成功瘦了10公斤，坦言當時才剛出道就遇到身體狀況，感到很挫折的，將近一年的時間，除了心態的調整，也有服用中藥調養、運動健身、飲食控制的方法，讓整體狀態逐漸恢復到她一直以來的體重44公斤。