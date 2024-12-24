KinKi Kids驚傳跨年演唱會宣布改名！「恩師喜多川性侵」決心切割

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣男團KinKi Kids傳出將在31日跨年演唱會宣布改名。「KinKi Kids」的堂本光一、堂本剛於1993年成軍，1997年正式出道，風靡海內外無數粉絲，該團名是由已故傑尼斯創辦人強尼喜多川親自取名，隨著2003年創辦人性侵事件受到國際關注，公司認錯並改組更名，「KinKi Kids」也要改名重新出發。

▲KinKi Kids傳跨年演唱會宣布改名。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性自身》報導，消息人士指出，堂本光一與堂本剛將在12月31日跨年演唱會時宣布改團名，新名稱已經確定，據悉，新的團名並不會太過奇特，而是能讓人感到親切熟悉，背後決定過程並不繁複，候選名稱不多，因此最終決定相對迅速。即便名稱改變，演唱會的曲目仍然是與粉絲共同累積的那些經典歌曲。

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而改名原因仍與強尼喜多川生前為此團體取名有關。由於2023年被爆出性侵事件，公司旗下團體相繼改名，例如「Johnny's WEST」改為「WEST.」、「關西傑尼斯」改為「SUPER EIGHT」，以及「Sexy Zone」於2024年4月改名為「timelesz」。而「KinKi Kids」團體活動將近30年，堂本剛目前已經退社，堂本光一今年3月曾提到，如果雙方都離開公司，可能會失去使用這個名稱的權利。不過，這次的改名並非出於合約或法律權利的問題。

「KinKi Kids」兩人曾深受強尼喜多川的指導，對於這次改名心情感到相當複雜。儘管兩人都認為性侵事件絕對無法被原諒，但也無法否定他們的音樂生涯受到創始人深遠的影響。堂本光一曾在採訪中表示，要將這些過去的印記化作動力，轉為屬於自己的表達方式。對兩人而言，這次改名象徵著邁向「第二章」的決心。