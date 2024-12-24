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曾遭傳要引退… 林憶蓮回來了！　宣布明年開唱「首站時間地點曝光」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后林憶蓮5年前遭傳要引退，而她當時發完專輯後也幾乎銷聲匿跡，連當年的金曲獎都沒參加，直到2019年推出黑膠，去年起也逐漸開始活躍，時不時在社群網站上發文，而她今（24日）平安夜更正式官宣「迴響 Resonance」2025巡迴演唱會開啟，也是她睽違9年的個人演唱會。

▲▼ 林憶蓮2025年演唱會將啟動。（圖／索尼提供）

▲林憶蓮睽違9年，宣布2025年全新演唱會將啟動。（圖／索尼提供）

在官宣前一日，林憶蓮就已經在個人社交平臺無預警發布新照片，並配文「過往的交織，只為了和你相遇」，引發了廣大網友和歌迷們的好奇與討論。果然，未讓大家久候，今日直接官宣開啟「迴響 Resonance」2025巡迴演唱會，並公布巡演首站為明年2月22日的深圳場。

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「迴響 Resonance」意味著聲音的回蕩。巡演將以時空交錯為主軸，帶領大家回溯林憶蓮的音樂旅程，演唱會將涵蓋林憶蓮多年來的經典曲目，不僅在曲目上精心安排，在舞臺設計、燈光音響、舞美編排等方面也是下足了功夫，力求為歌迷們打造一場深入人心的視聽盛宴，讓大家既能重溫經典，又能感受林憶蓮在音樂上的不斷探索與突破。而演唱會其他場次的演出時間和地點也將陸續公佈。

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