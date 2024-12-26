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小孟老師／12月26日星座運勢　雙子「把握幸運金」勇敢追愛

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座
工作：公關談判力強
感情：表現甜蜜羞澀
財運：主動勤勞賺錢
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：金牛

雙子座
工作：願意扛起工作
感情：勇於追求愛情
財運：設好停利停損
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：水瓶

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天秤座
工作：事業策略成功
感情：全心全意付出
財運：股票族有小賺
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座
工作：業務服務熱情
感情：親人介紹對象
財運：拍賣大撿便宜
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：牡羊

金牛座
工作：懂得思考策略
感情：更多自信微笑
財運：嘴甜打動財神
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：射手

處女座
工作：事業貴人運旺
感情：關係更加親密
財運：可買彩券小玩
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座
工作：積極主動學習
感情：單身遇見桃花
財運：朋友互相提醒
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：獅子

天蠍座
工作：事業有利競爭
感情：迅速點燃激情
財運：捐助社會公益
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：處女

雙魚座
工作：營運策略成功
感情：擁有真愛幸福
財運：控管預算支出
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座
工作：團隊共同討論
感情：熟知對方心事
財運：放下心中所求
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：天秤

獅子座
工作：工作熱情服務
感情：讓人心生好感
財運：偏財意外獲利
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：雙子

射手座
工作：新事業新視野
感情：小巧思大感動
財運：勤儉節約持家
幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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