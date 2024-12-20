NanaQ被問：是真的失戀嗎？　「公開私訊截圖」曝恢單2月心聲

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，她在10月中認愛刺青男友，不料4天後卻宣布被斷崖式分手，事後也在IG透過短片方式記錄失戀後的心境變化，不料最近卻收到網友私訊質疑失戀恐怕是假的。為此，她透過Threads發文公開兩人對話，親自給出回應。

▲NanaQ。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

透過NanaQ公開的截圖可見到，一名網友回覆她在IG上發布的限動內容，並冒昧詢問她是否真的失戀。為此，NanaQ以幽默的語氣回應：「假的，我就是想蹭流量上新聞，把自己名字玩到爛掉。」她更進一步補充：「這個對話給你截圖發Dcard吧。」貼文曝光後，有一位網友留言「現在的人真的好無聊」，NanaQ再度展現其直率的個性，並以輕鬆口吻表示：「我也很無聊，所以已讀亂回。」

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▲▼NanaQ回覆網友。（圖／翻攝自Threads／nanaq1111）

事實上，NanaQ今年10月17日在社群大方公開戀情，同時也曬出與刺青男友的甜蜜合照，不料同月21日卻無預警宣布被對方提分手。她坦言，儘管自己並不是喜歡「放閃」或時刻「報備」的女生，但由於前任需要透過公開戀情與報備來獲得安全感，她選擇尊重對方的需求，並願意做出改變。談到被分手的心情，NanaQ以樂觀的態度看待，並勉勵自己和大家，不要一味地檢討自己在感情中的不足，而是要將這段感情中培養出的「好」留給自己，留給真正愛你的人，也留給下個值得的對象。