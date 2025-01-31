是元介認「元衛覺醒今年合體」！斷聯衛斯理10年　首揭20週年重組進度

記者黃庠棻／專訪

男星是元介以男團「元衛覺醒」踏入歌壇正式出道，團體在2005年推出主打歌〈夏天的風〉紅遍大街小巷，也成為許多人的青春。他後來以個人身分朝戲劇、電影圈發展，演出過台劇《我的自由年代》、電影《親愛的房客》等，三度獲得金鐘獎提名，在演藝圈的好成績有目共睹。

▲是元介以男團「元衛覺醒」踏入歌壇正式出道。（圖／記者黃克翔攝）

近幾年，過去的偶像團體5566、Energy、Lollipop棒棒堂陸續合體，是元介接受《ETtoday星光雲》專訪時，大方談及了「元衛覺醒」的話題。被問到兩人是否有機會回歸，他透露雙方其實斷聯了大概10年，沒有交惡也沒有故意不聯絡，就是自然而然地有了不同的生活圈。

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▲元衛覺醒當年的歌曲紅遍大街小巷。（圖／翻攝自網路）

沒想到，是元介日前意外跟衛斯理聯繫上，一起相約了吃飯，席間也有談到合體的可能性。他表示，目前兩人的生活都很穩定，像他專注於戲劇圈的發展，而衛斯理則是食品品牌的負責人，朝向商業發展，但雙方有個共識，就是想要「給粉絲交代」。

▲元衛覺醒的兩成員目前都有各自的工作重心。（圖／翻攝自網路）

對此，是元介進一步說明「想讓大家知道，元衛覺醒的兩個人是在和平的狀態下無法繼續活動」，坦言當年兩人突然淡出樂壇，並非因為不合或是有爭吵，而是對未來有了不同的規劃。吃完飯後，是元介跟衛斯理都認為兩人「可以繼續往下走」。

▲是元介談及和衛斯理吃飯的過程。（圖／記者黃克翔攝）

於是一場飯局，讓元衛覺醒兩人開始有了計畫，雙方找了音樂製作人，希望在〈夏天的風〉發行滿20週年的2025年，可以推出新的作品送給歌迷。對於合體的方式，他也表示想要選擇對鐵粉有意義的場合，而不是隨隨便便地就一起現身。

▲是元介透露與衛斯理討論「合體」的經過。（圖／記者黃克翔攝）

元衛覺醒兩人都對合體的時機點很重視，是元介坦言過去幾年有很多單位來找，大陸方也有敲兩人去當嘉賓，但雙方都認為「當嘉賓」不是個好的選擇，他傾向兩人一同計畫好再回歸。只是，後來衛斯理因為工作忙碌，還要照顧老婆朱芯儀，導致合體一事不斷被延後。

▲是元介日前同框衛斯理。（圖／翻攝自Instagram／jay_shih__）

於是，是元介希望讓衛斯理好好地去忙自己的事，直呼「我隨時都可以」，目前兩人都覺得合體不是問題，問題是時機跟契機，最好的時間點是2025年，但一切都只有共識，音樂、時間與地點等都還沒有籌備。

▲是元介談及元衛覺醒合體的計畫。（圖／記者黃克翔攝）

在衛斯理忙碌的期間，是元介也沒有閒著，他其實從2024年6月就開始主持人間衛視的蔬食料理節目《幸福食堂》。談起主持的機緣，他笑說「完全沒想過」，表示自己沒有太多主持經歷加上私底下也不是只吃蔬食的人，不曉得節目組怎麼會相中自己，讓他扛下主持人的重擔。

▲是元介挑戰擔任蔬食料理節目主持人。（圖／記者黃克翔攝）

對此，是元介還原了跟人間衛視的合作過程，原來是製作組想要找一位原本就喜愛料理的主持人，再加上一點「反差」，順勢讓節目轉換新氣象，他在認真考慮之下也接受了節目組的提議。他還透露，因為人間衛視的宗教關係，主持人選都要給師父看過，而師父一看到他的照片就指了指說道「選他，他很有佛緣」，這個小故事讓他至今回想起來都仍會會心一笑。

▲是元介挑戰擔任蔬食料理節目主持人。（圖／記者黃克翔攝）

談到主持過程中最有印象的一次，是元介坦言有一集錄製完成但仍未播出的一集，是請到一位法師來到節目製作料理，除了法師自身的故事很多之外，對方在料理的過程中更是遵循「一鏟一佛號」，只要一翻炒就要說一次「阿彌陀佛」，讓身為主持人的他無法好好控制時間，直呼「錄了快一個小時都在念佛號」，印象相當深刻。

▲是元介挑戰擔任蔬食料理節目主持人。（圖／記者黃克翔攝）

除了挑戰主持之外，是元介其實也出演了《角頭》影集，在劇中是一位警察，為了避免透露劇情，他只分享了幾個關鍵，像是對戲最多的是「蠍子」懷秋，更因為拍攝該劇勤練身材，飲控、健身讓體脂肪掉到只剩7%，更坦言有一次健身練到哭出來。

▲是元介在《角頭》影集飾演警察。（圖／記者黃克翔攝）

此外，是元介2025年工作滿檔，有《角頭》影集待播之外，他還接下了《火神的眼淚》音樂劇的工作，目前已知主演有楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲等。他表示自己是滅火器的忠實歌迷，因此一看到對手演員有楊大正，連劇本都沒細看就馬上跟經紀人說「我要接」，該劇門票目前已經開始販售，預計將於4月開始巡演。

▲是元介參演《火神的眼淚》音樂劇。（圖／記者黃克翔攝）