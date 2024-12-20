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Hanni簽證「明年初到期」！ADOR正準備幫延簽　若解約恐得離開韓國

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans近日宣布與所屬公司ADOR解約，計劃展開獨立活動。隨著合約解約消息傳出，有法律界人士指出，成員Hanni或將面臨簽證問題，這可能影響她未來在韓國的演藝事業。

外送稿用　▲▼NewJeans Hanni。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans Hanni簽證明年初到期。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

Hanni擁有澳大利亞與越南雙重國籍，並非韓國國籍，而目前持有的藝術演出簽證（E-6）是以與ADOR的雇佣合約為基礎申請的，該簽證將於明年年初到期，若合約正式解約，她的簽證效力可能失效，進一步的續期也可能受到影響。

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對此，ADOR於20日回應：「NewJeans與ADOR的專屬合約仍然有效，公司正按照程序準備相關文件來辦Hanni的簽證續簽。」

通常，E-6簽證以一年為單位發放，需由所屬公司負責續期，若Hanni與ADOR合約解除，相關簽證效力也將隨之失效。根據《出入境管理法》，若未在15天內申請更改居留資格或找到新雇主，Hanni可能需要離開韓國。

NewJeans成員於上月28日宣布與ADOR解約，並逐步展開個人活動，雖然她們仍履行既定行程，但未再使用「NewJeans」的團體名稱，而是以個人名義進行演藝工作。

Hanni的簽證更新成為外界關注焦點。粉絲期待她能順利克服困難，繼續在韓國演藝圈發展。ADOR也表示，未來將竭盡全力支持旗下藝人的合法權益，確保相關手續順利完成。

※E-6簽證專為外國藝人在韓國活動而設立，申請時需滿足一系列嚴格條件，包括：

提供經紀公司與藝人之間的專屬合約副本、經紀公司負責人的擔保書、文化體育觀光部的雇用推薦信。

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