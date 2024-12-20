記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手喬幼將推出新專輯《幼見•芒果花》，新歌〈芒果花〉由喬幼親自譜曲、再加上與金曲大師武雄共同填詞，對應到她是台南玉井芒果世家出身的身份，喬幼表示這首歌是獻給自己的父母，感念爸爸媽媽一輩子辛勞，含辛茹苦守著半山芒果園，拉拔一家老小走過數十冬。

▲喬幼將推出新專輯《幼見•芒果花》。（圖／喬幼提供）

她也也希望藉此MV寬慰父母，讓兩老開心，她透露父親十幾年前因採收芒果太過於勞累，曾罹口腔癌，歷經化療、手術重生，但今年八月時卻突然又病倒，全身無力、雙眼無神，血紅素驟降，讓醫師一度也非常緊張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所幸在喬幼一家人愛的呵護下，父親慢慢恢復活力，近日又可以試著騎摩托車出門，喬幼也特地帶父母出門踏青，到關仔嶺碧雲寺、北港武德宮、旗山天后宮走走，親近神佛，保佑父母親都平安健康，共享天倫之樂。

▲喬幼爸爸大病初癒，她帶著爸媽一起去拜拜出門踏青。（圖／喬幼提供）

喬幼睽違多年再發片，她分享：「這些日子，我的人生正在重新整理，感激與怨懟如果正負相抵，我寧願放手，讓一切歸零。」又說：「不是因為輸了，而是懂了。」期待大家可以攜手共進，彼此原諒、自我反省，「讓圓成為一個善緣。」