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IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民天后」IU與好友劉寅娜感情深厚，她近日登上對方所主持的廣播節目，首度對外坦承罹患罕見疾病斯基特綜合症，有嚴重的蚊子過敏，只要被叮就會腫起來，身體甚至有部分皮膚已經壞死，連針刺都不痛，令歌迷震驚不已又心疼。

▲▼IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯。（圖／翻攝自劉寅娜YouTube）

▲IU只要被蚊子叮，面部就會嚴重腫起來，甚至流膿又痛還要吃抗生素。（圖／翻攝自劉寅娜YouTube）

IU近日出演好友劉寅娜節目，兩人話題聊到殘酷二選一，她被問到若是一整晚聽到蚊子叫但沒有被叮，還是沒聽到蚊子的聲音隔天起來才發現被叮了，會選擇哪個選項？她露出非常厭惡表情表示「兩個都很不喜歡」。

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▲▼IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯。（圖／翻攝自劉寅娜YouTube）

▼▲IU有斯基特綜合症，對蚊子過敏嚴重。（圖／翻攝自劉寅娜YouTube）

▲▼IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯。（圖／翻攝自劉寅娜YouTube）

事實上，IU患有罕見疾病「斯基特綜合症」，對於蚊子嚴重過敏，只要被叮馬上就會形成一大塊腫塊，該區塊會馬上腫成一大片面積，流膿又很痛，嚴重到需要吃抗生素，她甚至指出自己被叮以後的圖片示意圖，無奈表示：「蚊子就是很喜歡叮臉部那些區塊。」

▲▼IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯。（圖／翻攝自劉寅娜YouTube）

▲IU透露自己小時候被叮的地方，肉已經壞死，連連針刺都不痛。（圖／翻攝自劉寅娜YouTube）

IU透露自己小時候被叮的部位，直到現在都有疤痕，甚至該部位的肉已經壞死，「那個部分就算用針刺都不會痛，所以我比起討厭蟑螂，更討厭蚊子。」她坦言該部位的肉很難再生，劉寅娜聽完她的描述表示「覺得很心疼」。這段訪談曝光後，也讓歌迷驚訝「從來都不知道」、「原來真的有人會對蚊子過敏」。

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