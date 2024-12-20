62歲關之琳現身「前男友」劉德華演唱會！　近照曝光...美得太誇張

記者蔡琛儀／綜合報導

天王劉德華（華仔）近日在香港紅館展開一連20場的演出，門票早已銷售一空，也吸引許多香港明星前往朝聖，首場就有陳慧琳、梁詠琪、曾華倩、呂良偉、薛家燕、甄子丹老婆汪詩詩等，昨晚第三場更迎來女神關之琳現身，當華仔唱到一半，鏡頭掃到關之琳身上，讓現場觀眾嗨到瘋狂尖叫。

▲▼關之琳來看劉德華演唱會。（圖／台灣映藝提供、翻攝臉書／Focus Entertainment 映藝娛樂）

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62歲的關之琳昨晚穿著一身休閒服到場，外貌保養得宜的她笑起來依然甜美，她受訪時表示之前華仔深圳場就看過了，但來紅館看華仔演唱會是第一次，不同的地方當然要來捧場。而她昨晚坐在第一排欣賞，與她相隔一個位子的則是天王嫂朱麗倩和女兒劉向蕙。

劉德華與影壇女神關之琳曾演過11次戀人，是著名的「螢幕情侶」，華仔曾讚關之琳是他心目中的第一名美女，過去被節目主持人逼問有沒有和關之琳交往過，華仔還幽默回：「我也想啊！」坦言關之琳確實很有魅力，但兩人一直都只是朋友，並未交往過。

▲▼62歲的關之琳氣色極佳。（圖／台灣映藝提供、翻攝臉書／Focus Entertainment 映藝娛樂）