趙正平當爸倒數！嫩妻驗孕後大哭　他爆粗口「沒準備好」曝真實心境

記者顧齊祐／綜合報導

56歲男星趙正平於今年3月與小22歲空姐女友登記結婚，更於8月曬出超音波照，宣布成為新手爸爸。近日他在社群平台上談及了升格當爸爸一事，坦言並沒有準備好，表示「既來之，則安之」，並期望孩子是個天使寶寶，能夠給他祝福。

▲趙正平即將成為新手爸爸。（圖／翻攝自Facebook／趙正平 趙哥）



趙正平昨（19）日在Facebook曬出一段影片，並在影片中分享了得知懷孕的過程，他回憶道，當時正與老婆共進晚餐，他詢問老婆經期是不是還沒有來，於是兩人隨後便去買了驗孕棒回來檢驗，沒想到老婆驗孕後直接哭了起來，他表示「我那時候心裡想，應該是有了，要不然她幹嘛哭，所以就問她，她就說有了。哇！我那時候很開心」。

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▲趙正平回憶得知懷孕的過程。（圖／翻攝自Facebook／趙正平 趙哥）



而影片中，幕後旁白也提到「當父母親都準備好的時候，孩子就會來找你」，沒想到趙正平忍不住爆粗口，激動喊道「我們沒有準備好，我們哪有準備好」。隨後他表示「既來之，則安之，孩子如果來，有的是來討債的，有的是來給祝福的」，並期許自己的孩子「我是希望我這個孩子，是來給我祝福，他是天使寶寶」。

▲趙正平爆粗口激動喊「我們沒有準備好」。（圖／翻攝自Facebook／趙正平 趙哥）



影片曝光後，網友們也在留言區祝賀趙正平升格當爸「恭喜趙哥要當爸爸了」、「貼心的天使寶」、「絕對是來報恩的」、「恭喜老爺賀喜夫人」、「像你說的，父母沒有準備好的時候，大家都是第一次做父母～期待你們的寶寶」。

▲趙正平期望孩子是個天使寶寶，能夠給他祝福。（圖／翻攝自Facebook／趙正平 趙哥）