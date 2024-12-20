小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

▲王宇婕與小甜甜交好（圖／翻攝自IG、臉書）



圖文／CTWANT

女星小甜甜（張可昀）與前夫宋晉賢離婚，恢復單身後把演藝重心轉向直播帶貨，甚至一度宣布淡出台灣演藝圈並帶著女兒移居廈門發展直播事業，而好友王宇婕19日出席代言記者會，也曝光小甜甜的近況。

根據王宇婕表示，小甜甜都是兩邊跑，「現在主要希望以家人為主」，原來王宇婕跟小甜甜交情不錯，出道18年的小甜甜，今年7月震撼宣布「現在根本沒在你們台灣演藝圈」，她帶著女兒「米苔目」移居廈門，把工作重心轉移到直播。

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據了解，小甜甜在中國申請設立傳媒公司，也順利拿到營業證，學習如何直播賣貨，稍早她和王雷的直播團隊前往重慶工作，過程中被懲罰吞下「炸紅花蛇」，驚嚇表情曝光。

從小甜甜曬出的照片中可見，準備吞下去的時候，她臉上忍不住露出驚恐表情，面部猙獰皺在一起，身邊的團隊成員也都驚呼連連，她坦言出道18年來什麼樣的懲罰都碰過，也吃過很多可怕的東西，「但吃炸好完整的整條蛇倒是頭一次」！

▲小甜甜遊戲輸了，接受吃蛇懲罰表情猙獰。（圖／翻攝自臉書）



小甜甜去年和前夫宋晉賢離婚後遭對方控訴虐狗，她在第一時間否認，沒多久又寫下長文承認確實有不小心把狗弄傷，引發外界熱議，事後她向經紀公司解約，並帶著女兒移居廈門，小甜甜在中國學習如何直播賣貨，也不時透過社群平台分享帶娃的心情，並坦言現在都把時間給了孩子與團隊，小甜甜表示，綜藝雖是她的「根」，但最美好的時期已經過了，若有戲劇邀約或好的劇本、導演，自己仍有意願演出，不過目前人生重心就是跟著團隊到處直播賣貨。

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