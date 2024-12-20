「史艾瑪前男友」牧森脫了！腹肌露出人氣夯　暖男變身壞男孩

記者蕭采薇／台北報導

演員牧森在《影后》飾演史艾瑪前男友「陳偉任」一角受到矚目，人氣不斷上升，近期在社群媒體曝光一組與攝影師合作的攝影概念作品《變森》，強烈風格跳脫以往的暖男形象。牧森表示，很開心有這次拍攝的機會，第一次以拍照方式去創作，呈現三個不同狀態、嘗試不同風格，拍攝過程及成品我都很喜歡。

▲牧森微露腹肌赤腳入水缸拍攝最新攝影創作。（圖／周子娛樂提供）

攝影概念作品《變森》是攝影師看了《影后》牧森的表現後，產生的企劃靈感。牧森突破以往造型，將頭髮上了顯眼的藍色，微露腹肌，赤腳踩在注滿水的水缸內，意旨當演員這條路上的辛苦過程，人在朝一個方向前進的時候，很像在水中游泳，就算不踩在陸地上，也可以眼神堅定的看到方向。

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牧森表示，很多事情就像水一樣變幻莫測，與其對抗，不如恣意順游。平常喜歡水上運動的他也說：「我很適應水，跟水有關的事物都會讓我感到安心自在。不過這次的藍色頭髮我也很喜歡，很像別的星球的人，感覺我很適合怪異的造型，那天拍完還頂著藍色頭髮去小吃店買飯。」

▲牧森拍攝攝影作品，展現演員對表演的初心。（圖／周子娛樂提供）

而當人氣爆紅後，接踵而來就會出現許多不可控的網路評論。牧森坐在椅子上像是等待機會，被投影機直接投射，身上的光是能量、膠捲及文字呈現像是網路世代網友對藝人直接的評判。牧森說：「《影后》播出之後，有看到一些網友對小任的言論，例如陪女友看電影還睡著、自己沒有成長，還不讓人家飛等等，不過戲劇有這樣的討論我覺得很好。目前還沒遇到對我的人身攻擊，不過如果真的有也不會太在意，本來就有人喜歡有人不喜歡，重要的是至少無愧於自己跟所愛的人。」

▲牧森因《影后》近期人氣夯，邀約也接踵而來。（圖／周子娛樂提供）

牧森因《影后》近期人氣夯，不論時尚活動、廣告、戲劇、舞台劇等邀約不斷，也為2024年末畫下完美句點，而2025新年新希望，牧森也表示，希望對自己更有信心，能有更多嘗試及突破，也期待新電影《刺心切骨》及電影《進行曲》中精采的表現。