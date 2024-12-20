鮪魚「不要臉天下無敵」遭疑影射林襄！　急闢謠：沒人與我交惡

記者王靖淳／綜合報導

女星徐凱希今（20）日在Threads有感而發表示對於「說謊不承認」的行為感到無奈，並直呼佩服這種人的勇氣，不料貼文曝光後，卻引發網友留言瘋猜她疑似在評論啦啦隊女神林襄及林穎樂佔位一事，就連女星鮪魚（徐瑋吟）在底下的留言也受到網友討論。為此，她在IG限動發聲闢謠了：「讓座事件我不是在場的人，根本沒有評論的必要，兩方也都沒有人與我交惡。」

▲鮪魚留言徐凱希，被懷疑在影射林襄。（圖／翻攝自Instagram）

針對被誤會在社群的發言疑似影射啦啦隊女孩林襄的佔位風波，鮪魚在文中強調，「完全跟這幾日讓座事件毫無關係」，並表示，自己的發文只是感慨近期發生的個人經歷，並無評論他人行為的意圖，「我就是有感近期自己發生的事罷了。」鮪魚提到，她並非事件的在場者，因此認為自己沒有任何發表意見的必要，同時也進一步說明，與兩方的人都沒交惡，一方是對她十分照顧，另一方則與她保持良好的相處關係。

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▲鮪魚發聲闢謠。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

事實上，女星徐凱希今（20）日透過Threads發文坦言，自己對於「說謊被拆穿後，還能完全不承認」的人感到佩服，甚至疑惑他們的勇氣究竟從何而來。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛表達個人看法，就連女星鮪魚都忍不住留言：「有一種人是抱持著，不要臉天下無敵。」不料內容曝光後，引發外界猜測兩人在暗指啦啦隊女孩林襄、林穎樂的佔位風波。為此，徐凱希稍早已發文反駁，解釋是她遇到瞎人瞎事，單純太生氣所以才想發文分享，希望外界不要有過度聯想。

▲鮪魚留言徐凱希。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）