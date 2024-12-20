在墾丁驚爆衝突！ 徐乃麟怒嗆姚元浩

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作發行全新實境綜藝《全明星出發吧！》卜學亮、郭泓志、姚元浩三位領隊將一起在節目中為眾明星們提供完美極致的旅遊服務。為了慶祝收視開紅盤，並答謝觀眾的支持，好看娛樂特別祭出綜藝節目史上最頂大獎！只要準時收看《全明星出發吧！》首播，連續三週完成指定任務，就有機會獲得香港雙人來回機票。

▲徐乃麟（左三）不滿嗆姚元浩（左二）。（圖／好看娛樂）

《全明星出發吧！》明星領隊卜學亮、郭泓志、姚元浩繼續帶著親子檔徐乃麟、徐新洋父子與陽帆老婆茱莉Julie、ANGIE安吉母女，在高雄、屏東享受精緻行程。經過長時間的相處，徐乃麟忍不住對著三位盡心盡力的領隊說：「大夥兒的感情已經像是一家人一樣，血液都融在一起了！」

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▲ANGIE跟水豚君自拍。（圖／好看娛樂）

晚餐時間Julie更是熱情邀請卜學亮、郭泓志、姚元浩一同入座用餐，此舉讓卜學亮受寵若驚，直說：「太快了！太快了！不急不急！」一旁徐乃麟也說：「就跟你（卜學亮）說，已經是一家人了！」對於三位菜鳥領隊的服務給予高度肯定。

▲徐新洋(左起)、郭泓志、ANGIE安吉、卜學亮、Julie、徐乃麟、姚元浩享受精緻行程。（圖／好看娛樂）

行程途中，姚元浩在墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區買門票時，為了要省經費，特別跟今年9月才剛拿到敬老卡的徐乃麟借卡，乃哥立即假裝生氣回應：「沒事把我老人卡秀出來幹什麼？」讓後輩姚元浩只能尷尬陪笑，場面非常逗趣。

此外，《全明星出發吧！》將送出綜藝節目史上最頂大獎！只要每週六晚上八點準時收看《全明星出發吧！》首播，連續三週完成指定任務，就有機會獲得香港雙人來回機票。抽獎辦法步驟一：追蹤按讚全明星出發吧！步驟二：12/14起，連續三週完成指定任務、步驟三：2025/01/01抽出大獎，開心過新年。