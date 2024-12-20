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林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

▲林襄遭控出外景搭台鐵佔位置、沒禮貌，風波延燒首度露面。（圖／翻攝自林襄 Mizuki臉書）

圖文／CTWANT

黃小柔、Vicky在節目暗指佔位置、沒禮貌的女星是林襄，風波延燒多日，本人19日受度露面，身形消瘦不少，坦言最近心情「很傷心」，也特別去廟裡拜拜，調整自己的工作狀態。

黃小柔原本在節目上並沒有講明，但網友透過線索懷疑是林襄，雙方各執一詞，直到昨天她終於直接公布名字，佔位的人是林襄與林穎樂中的其中一位，更強調句句屬實，絕無虛言。不過，林襄經紀人否認，「未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求」。

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事隔1天，林襄接受《中天新聞網》訪問，坦言心情受影響，但告訴自己工作還是要做，每天都得重新振作起來，也去拜拜祈平安，「希望風調雨順，迎向新年希望明年一切都順利」，也感謝很多人對她的支持力挺。

另外，林襄也分享時常從粉絲的訊息中獲得能量，「粉絲會訊息鼓勵我，就會感受到滿滿的溫暖，就又可以把自己重新整頓好，繼續向前走」，還表示喜歡整理家裡，讓自己換個心情，最近頭髮也掉了不少。

提及感情狀況，林襄不諱言很傷心，「傷心什麼事情大家可能都知道，因為我狀態不太好啦」，她打算先整頓好自己的狀況，好好的面對工作，才能處理其他事情，目前則需要先專注照顧自己的狀態。

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