林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

記者陳芊秀／綜合報導

啦啦隊女神林襄和林穎樂被黃小柔證實就是節目中爆料錄影搭車佔位的女星，輿論風波從節目爆料到直接點名，已經延燒5天。而網紅潔哥也PO文分享自身看法，認為林襄並非沒禮貌，而是缺乏「社會化」。

▲黃小柔發聲證實，林襄、林穎樂是節目爆料時說的佔位女星（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

網紅潔哥表示佔位事件已經很多天了，現在才出聲應不算蹭熱度。接著她提到，觀看林襄參加節目《綜藝玩很大》的片段後，認為與其說林襄沒禮貌，不如說缺乏「社會化」。她進一步解釋：「所謂沒有社會化就是說，她大概沒有在一般公司行號上過班，出社會工作就是接觸這個圈子，這個圈子當然會有很多男生捧，所以她做的那一些事很明顯的她覺得『理所當然』，例如別人請她喝飲料沒有說謝謝，但是對她來講，那就只是一杯飲料而已，飲料可能天天都有人請她，真的不是很稀奇」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潔哥分析，林襄不是沒禮貌，是沒有社會化。（圖／翻攝自IG）

潔哥以自己經驗為例，過去在展場當主持人，常看到年輕網美或Showgirl是這種個性，性格天真，僅是言行稍顯直率，甚至說話有點白目，並推測林襄「她可能沒有想這麼多，也沒有什麼壞心思」，因為不太懂得職場上的倫理道德，演藝圈又是特別注重前後輩的，「所以對於那些老藝人來說，就會讓別人覺得沒禮貌」。

最後，潔哥幽默建議，「一個位子可以吵這麼久，我真的建議她們去拳上」。她的發文也引發兩派網友湧入，有網友留言「你可別蹭了，你和林襄工作過？你是她身邊朋友？你只是看了一個綜藝節目片段而已，我在threads都看到多少篇林襄身邊工作人員，球迷，廠商人員等都說她很有禮貌，就算再累也會簽名合影，你看到個特意剪出來的影片說她沒有禮貌，太搞笑了你」、「社會喜歡落井下石的比較多，這種可以噴她的好機會一堆人抓著拼命打，不搞死她就對不起自己一樣的再罵，個人覺得，演藝圈跟網紅圈感覺有世代隔閡」。另外一派網友認同潔哥看法，「有道理我認同，因為感覺就是被捧出來的心態，突然的爆紅讓他的心態有別於一般的人」、「面對那些演藝圈『前輩』的招呼，經紀公司太輕忽也是個問題」。