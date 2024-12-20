ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

記者陳芊秀／綜合報導

啦啦隊女神林襄和林穎樂被黃小柔證實就是節目中爆料錄影搭車佔位的女星，輿論風波從節目爆料到直接點名，已經延燒5天。而網紅潔哥也PO文分享自身看法，認為林襄並非沒禮貌，而是缺乏「社會化」。

▲▼林襄黃小柔林穎樂（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲黃小柔發聲證實，林襄、林穎樂是節目爆料時說的佔位女星（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

網紅潔哥表示佔位事件已經很多天了，現在才出聲應不算蹭熱度。接著她提到，觀看林襄參加節目《綜藝玩很大》的片段後，認為與其說林襄沒禮貌，不如說缺乏「社會化」。她進一步解釋：「所謂沒有社會化就是說，她大概沒有在一般公司行號上過班，出社會工作就是接觸這個圈子，這個圈子當然會有很多男生捧，所以她做的那一些事很明顯的她覺得『理所當然』，例如別人請她喝飲料沒有說謝謝，但是對她來講，那就只是一杯飲料而已，飲料可能天天都有人請她，真的不是很稀奇」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林襄回應網友。（圖／翻攝自IG）

▲潔哥分析，林襄不是沒禮貌，是沒有社會化。（圖／翻攝自IG）

潔哥以自己經驗為例，過去在展場當主持人，常看到年輕網美或Showgirl是這種個性，性格天真，僅是言行稍顯直率，甚至說話有點白目，並推測林襄「她可能沒有想這麼多，也沒有什麼壞心思」，因為不太懂得職場上的倫理道德，演藝圈又是特別注重前後輩的，「所以對於那些老藝人來說，就會讓別人覺得沒禮貌」。

最後，潔哥幽默建議，「一個位子可以吵這麼久，我真的建議她們去拳上」。她的發文也引發兩派網友湧入，有網友留言「你可別蹭了，你和林襄工作過？你是她身邊朋友？你只是看了一個綜藝節目片段而已，我在threads都看到多少篇林襄身邊工作人員，球迷，廠商人員等都說她很有禮貌，就算再累也會簽名合影，你看到個特意剪出來的影片說她沒有禮貌，太搞笑了你」、「社會喜歡落井下石的比較多，這種可以噴她的好機會一堆人抓著拼命打，不搞死她就對不起自己一樣的再罵，個人覺得，演藝圈跟網紅圈感覺有世代隔閡」。另外一派網友認同潔哥看法，「有道理我認同，因為感覺就是被捧出來的心態，突然的爆紅讓他的心態有別於一般的人」、「面對那些演藝圈『前輩』的招呼，經紀公司太輕忽也是個問題」。

在 Threads 查看

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

推薦閱讀

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

勒索害死李善均！「女演員判刑出爐」法官斥：讓被害者受極大痛苦

勒索害死李善均！「女演員判刑出爐」法官斥：讓被害者受極大痛苦

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

黃小柔突PO「病房照」緊牽媽媽手！「終於放下心中大石」換大頭照

黃小柔突PO「病房照」緊牽媽媽手！「終於放下心中大石」換大頭照

梅根福克斯懷孕後又傳分手！　男友被爆料「噁心性癖」愛喝尿

梅根福克斯懷孕後又傳分手！　男友被爆料「噁心性癖」愛喝尿

本土戲劇一姐「被騙未婚生女」！少東男友同時劈5女 她抖出身分線索

本土戲劇一姐「被騙未婚生女」！少東男友同時劈5女 她抖出身分線索

陳子豪轉味全龍！　峮峮淚眼再見「炸裂舞」吐不捨心聲

陳子豪轉味全龍！　峮峮淚眼再見「炸裂舞」吐不捨心聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

勒索害死李善均！「女演員判刑出爐」法官斥：讓被害者受極大痛苦

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

黃小柔突PO「病房照」緊牽媽媽手！「終於放下心中大石」換大頭照

梅根福克斯懷孕後又傳分手！　男友被爆料「噁心性癖」愛喝尿

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我
  2. 林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然
  3. GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清
  4. 獨家／張惠妹大巨蛋開唱倒數！　「2大亮點搶先曝」：幾乎是全新演出
  5. 王仁甫女兒18歲生日「驚收6位數大禮」！樂PO實體照：下一顆靠自己賺
  6. 劉愷威爆分手！2年前認愛「楊冪戲裡閨蜜」李曉峰…80歲劉丹洩現況
  7. 林襄、穎樂「拗不是她們作風」！資深媒體人揭通告內幕：前輩該放手了
  8. BTS柾國：我搬家了，拜託別再找來⋯　直播2000萬人面前警告私生飯
  9. 連咖哩便當都知道！港星衛詩雅來台「最想見沈玉琳」　片場被孤立想殺導演
  10. 六月色聊鮮肉教練「李易首揭現況」！PO 1符號：還是要檢查 她手寫信被挖

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366