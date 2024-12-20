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秦昊禁忌新片「只有台灣上映」　陸影迷翻牆朝聖：想去金門看

記者蕭采薇／台北報導

作品經常針砭時事，並在國際影壇備受推崇的中國名導婁燁，新作《一部未完成的電影》因獲得本屆金馬獎最佳影片和最佳導演，因此不需經過配額抽籤可直接確定上片。電影描述疫情封城，在對岸成為禁片，在台灣則未上映前預售票與包場就已突破千張票的佳績，可說是氣勢如虹。

▲《一部未完成的電影》由秦昊主演。（圖／好威映象提供）

▲名導婁燁的新作《一部未完成的電影》由秦昊主演。（圖／好威映象提供）

《一部未完成的電影》在奪得金馬獎最佳影片後，不但讓許多金馬搶不到票的觀眾引頸期盼，更有影迷表示想要二刷三刷。不僅創造出預售的好成績，也帶動了婁燁歷年電影作品的討論風潮，更有影音平台馬上推出導演婁燁專區，回顧其經典舊作。

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此外，各縣市的電影館更紛紛表示希望能夠透過《一部未完成的電影》的上映，同步策劃婁燁導演的專題影展，說台灣因為金馬獎而掀起一股「婁燁熱潮」。此片勇敢描述疫情封城期間的生活樣貌與困境，不但沒有嚇跑觀眾，反而讓觀眾再次回望，用共情的視角去回顧過去幾年人類幾乎要遺忘的日子。

該片目前在華語地區只有台灣上映，因此許多中國的影迷甚至在網路上翻牆表示，期待能夠前往金門觀賞這部在中國看不了的電影，更有許多香港影迷早已買好機票，想趁週末假期到台灣旅行、看電影，可以說是另類的「影迷經濟」。

《一部未完成的電影》故事講述一顆塵封十年的硬碟裡，躺著一部未完成的電影。十年過去，一場未竟之夢將被重啟，沒料到迎來的會是一個時代的劇變。2020年初，導演曉睿的劇組在武漢附近重聚，準備繼續拍攝那部十年前沒拍完的電影，卻碰上意想不到的疫情來襲，各地瞬間進入封城狀態，未知的恐慌爆發蔓延。

有些人幸運地在酒店被封鎖前離開，原本趕著回北京與妻兒團聚的男主角江誠，卻陰錯陽差地被滯留下來，大夥都被隔離在自己的房間裡，與外界的聯繫只能透過手機。眼看農曆春節就要到來，宛如被黑暗吞噬的日子，究竟何時才能結束？

電影由秦昊、齊溪、黃軒等知名演員班底攜手出演，以獨特的視角與手法巧妙結合《春風沉醉的夜晚》未曝光的片段，虛實交織的文本帶入疫情期間被消失的網路短影音，彷彿一幀又一幀地見證歷史、召喚記憶，《一部未完成的電影》已在台上映。

 

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一部未完成的電影, 秦昊, 婁燁

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