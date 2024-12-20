GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

記者張筱涵／綜合報導

南韓論壇Pann近日出現題為「GD（G-Dragon）和韓韶禧要出緋聞了嗎？還是這只是偶然」的文章，可見文中貼出他們兩人分別在Instagram貼出相同字句背景的照片，掀起討論。而G-Dragon所屬經紀公司Galaxy Corporation今（20日）出面否認。

▲▼GD和韓韶禧遭疑IG隔空放閃，男方公司火速否認。（圖／翻攝自STARTODAY）



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近期，Pann流傳著G-Dragon和韓韶禧疑似正在談戀愛的傳聞，網友根據兩人在社交媒體上發布的內容推測，他們可能透過Instagram放閃。對此，G-Dragon所屬經紀公司Galaxy Corporation今天迅速作出回應：「兩人之間的戀愛傳聞完全不屬實。」

事實上，G-Dragon結束長達7年的空白期，於近期發行新曲〈POWER〉和〈HOME SWEET HOME〉，獲得熱烈反響。他也預計將於明年上半年出演由金泰浩PD執導的新綜藝節目《Good Day》，進一步展現多面魅力。

韓韶禧則在今年出演電影《暴雪》後，與全鐘瑞攜手出演新電影《Project Y》（暫定名）。該片以首爾江南為背景，講述兩名同齡朋友計劃竊取價值80億韓元金條並試圖脫身的黑色電影故事，預計將帶來深刻的視覺與心理震撼。