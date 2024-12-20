中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗於12月6日驟逝家中，享年54歲，葬禮已於12月舉行。而她逝世後，遺產繼承也引發外界關注，相關人士推測，她的遺產多數是唱片版稅。

▲中山美穗驟逝，外界開始關注遺產繼承後續。（圖／翻攝自IG／_miho_nakayama_）

據《News Post Seven》報導，中山美穗2002年與旅法作家辻仁成結婚，2004年生下兒子，而2014年離婚後回到日本，母子倆再也沒有見過面，但10年來一直牽掛著兒子。她離世噩耗曝光，已經20歲的長男從巴黎趕回來，妹妹中山忍的聲明透露，「他們手牽著手，緊緊依偎的樣子，無比幸福」。而兒子並未出席葬禮，且傳出隨即回到法國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

體育報記者表示，中山美穗2014年5月正值離婚協議期間，被爆與音樂家澀谷慶一郎密會。她後來透露遭受批評「自私」、「戀愛依賴體質」，被貼上了「拋棄家庭的母親」的標籤，對演藝事業也造成了影響。

圈內相關人士透露，辻仁成在中山美穗的不倫報導出現後，努力避免10歲的兒子接觸到這些訊息。他希望守護兒子心中對「媽媽中山美穗」的美好記憶。對於10歲便突然失去母親的兒子來說，離婚後的每晚，他都抱著泰迪熊娃娃，哭濕枕頭。而現在孩子已經成年，身高175公分，已經進入大學就讀，且眼睛很像父親。

中山美穗離婚後，曾與比自己小9歲的樂隊貝斯手永田雄樹交往，但她始終牽掛著兒子的存在。她曾在2015年雜誌《Numero TOKYO》隨筆連載時寫下對孩子的思念，「何時能再見到兒子取決於父親的決定，但我總是傳達自己對他的愛，也盡可能讓他知道我想陪伴在他身邊。我能做的可能有限，但我真的想為他做到一切我能做到的事。」

日媒推測，中山美穗可能留下了來自歌唱版稅等遺產。她1992年發行單曲《世界中の誰よりきっと》（比世界上任何人都更愛你），是她與WANDS的上杉昇共同填詞的作品，且單曲銷量超過200萬張。此外，她在1993年NHK連續劇《ええにょぼ》的主題曲《幸せになるために》（為了幸福）負責為歌曲填詞。知情人士指出，中山美穗演藝生涯長達40年，演唱了無數熱門金曲，並參與了20多首歌詞創作。這些音樂版稅據說長子有權繼承。

▲中山美穗走紅40年，擁有無數熱門金曲，還參與填詞創作，收入來源主要是音樂版稅。（圖／翻攝自中山美穗Instagram）

另外《週刊文春》曾報導，中山美穗離世的住所，其實是經紀公司「Burning Publishers」所持有，房租則從唱片版稅中扣除。日網有人瘋猜她的遺產將近20億日幣（約台幣4.1億元）。但日媒並沒有進一步的消息。