艾怡良單身2年多認「完全沒人追」　媽媽不忍：妳都幾歲了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后艾怡良推出新專輯《我的問題該問誰》，今（20日）出席電台活動，她回歸單身2年多，笑說〈我們的總和〉、〈給朱利安〉都是寫給前任的，這次新歌〈那天的愛呢？〉也是寫給10年前的一段戀情，但她表示：「現在想說的話不一樣了。」

▲艾怡良單身2年多。（圖／Hit Fm聯播網提供）

回歸單身的這些日子，艾怡良笑說很喜歡回顧過往戀情，像是〈我們的總和〉、〈給朱利安〉都是寫給前任的，這次新歌〈那天的愛呢？〉也是寫給10年前的戀情，但她表示：「現在想說的話不一樣了。」

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艾怡良說，現在選擇另一半變得很謹慎，希望對方又高又帥又貼心、睡覺不能打呼等等，覺得能遇到理想對象是奇蹟，「以前有耐心去磨合，現在這個年紀的成人，應該把心思花在工作上，或是培養自己的人生上，不應該是互相調整，應該是建立好的兩個人。」也認為「反正都這麼難找了，就要找個最愛的。」

▲艾怡良現在生活重心幾乎在工作上。（圖／Hit Fm聯播網提供）

經紀人左光平爆料她去年初有拜過月老，但當時艾怡良只說：「希望可以遇到一個有緣人。」後，立馬轉身跟城隍爺說：「幫我賺大錢！」而她的媽媽也相當關心她的感情狀況，「 我爸其實不太管，我媽會說：『妳都幾歲了，妳以為還有人追啊！』」但目前真的都沒人追，去夜店也沒被搭訕。

同門大師姐張惠妹（阿妹）明天起將在台北大巨蛋開唱，艾怡良剛好都有工作，5場都無法到場，她也正申請明年的小巨蛋檔期，一確定就會趕快公布。而她日前在新北歡樂耶誕城開唱，因聲帶發炎影響演出，她表示目前治療中，台南跨年前一定會康復。