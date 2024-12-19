甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

記者蕭采薇／台北報導

甄子丹自導自演電影《誤判》，在片中飾演能辯能打，能文能武的「拳」能檢察官霍子豪，除了對抗法庭，也成為犯罪集團的眼中釘，於是設計多場刺激奪命的動作場面。甄子丹也親身拍攝每個高難度的動作場面，有一場從高處墜落的畫面，他從防護軟墊跌出，不慎倒頭落地，頸部發出「咔」一場，全場都嚇一大跳。

▲《誤判》甄子丹拍攝從高處墜落的畫面，他從防護軟墊跌出，不慎倒頭落地。（圖／華映娛樂提供）

現場工作人員深怕甄子丹頸骨斷裂，會有生命危險。甄子丹事後坦言，當下也心情一沉，深怕受傷讓劇組停工，他透露幸好劇組有買保險，可以暫時停工讓他入院檢查，「我凌晨四點到急診室，結果發現是筋骨錯位發出的聲響，骨頭並沒有斷裂，甄子丹說：「幸好沒有大傷，但這一摔也加重了我的舊患啊！」

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▲《誤判》甄子丹受傷，工作人員深怕甄子丹頸骨斷裂，會有生命危險。（圖／華映娛樂提供）



《誤判》根據香港2016年真實案例改編，一名年輕人因幫朋友代收快遞包裹捲入販毒而遭誤判的「冤獄」。甄子丹的角色曾是毒品調查督察，但不滿法庭縱放罪犯，立志轉職去當檢察官伸張正義。此外，甄子丹為了《誤判》的動作戲，「甄家班」更是精銳盡出。

▲《誤判》劇組以七位數字港幣搭出三節一比一車廂實景。（圖／華映娛樂提供）

一場在香港地鐵狹小空間的MMA格鬥設計戲，劇組以七位數字港幣搭出三節一比一車廂實景，甄子丹說：「不惜工本，要拍出最好的畫面。」黃百鳴透露甄子丹拍完《悍衛任務4》回來後，「好萊塢就是他拍片的標準！」

另一場讓觀眾驚豔的「一個打一百個」的天臺酒吧圍毆重頭戲，甄子丹表示這場戲完全不用特效協助，一個鏡頭一路拍下去，「真的很難拍到好，一個40、50人打了幾個通宵。」要熬夜還要打個不停，同場的鄭則仕在這場戲中也被踢了一腳，笑說：「這場沒有用替身，我自己捱了一腳，從影以來第一次演動作戲了。」

▲《誤判》甄子丹為保護證人，躲避殺手連環追殺，甚至打到車廂破爛。（圖／華映娛樂提供）



除了這場大型動作場面，《誤判》還有一場保護證人躲避殺手連環追殺的驚險場面，甚至打到車廂破爛，玻璃噴飛，因為這樣的設計不可能借到真實場景拍攝，所以戲組砸下百萬港幣（約420萬台幣）去搭建場景拍攝，甄子丹說：「這個完全是以1:1去做出來的，就連扶手和椅子都是用和地鐵一模一樣的鋼材去製作，就有如一個真的地鐵車廂，而車廂下面還要加上軌道，做出有疾駛的速度感，在行走移動的感覺，真的是不惜工本啊！」《誤判》將於12月27日上映。