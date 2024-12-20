黃小柔嘆「沒心情過聖誕節」　見媽流淚崩潰：出道以來事情最多的一年

記者蔡宜芳／綜合報導

女星黃小柔近來因與好友Vicky點名林襄、穎樂其中一人無禮佔座，成為話題焦點。她20日在社群坦言完全沒心情帶小孩過聖誕節，也透露今年是她出道24年來「事情最多的一年」。

▲黃小柔坦言今年事情特別多。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

黃小柔提到，孩子們在前一天提醒她聖誕節即將來臨，問說要去哪裡玩，「我轉頭苦笑了一下，我真的一點心情都沒有，只想在家好好休息幾天。」黃小柔表示，今年對她來說特別不容易，不僅要處理家裡的事情，還在9月不小心摔裂左腳，躺了一個半月。期間，她完成了《網紅崛起》這部劇本，並擔任編劇、統籌和監製，花了四天時間順利拍完全劇，她感謝公司、導演團隊、劇組和演員們的支持，讓她的人生中第一次導戲劇作品即將上映，「好像一場夢，好不真實！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了忙碌的工作，黃小柔坦言心中還有一件大事讓她放不下，那就是她母親的健康狀況。她透露，媽媽的身體突然出現問題，讓她在工作、家裡和醫院之間奔波，「在老人家還沒痊癒前，我真的不敢講任何，深怕影響到媽媽的心情，這段時間，心真的有點累！」但她依舊堅強陪伴，媽媽也終於在醫療團隊的幫助下，順利完成治療並出院。

▲黃小柔透露媽媽近來健康亮紅燈。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

黃小柔提到，她看到母親因疼痛流下的眼淚，幾乎快要崩潰，「很少看到媽媽這麼脆弱，當女兒的怎麼受得了看她的難受呢？」還好一切平安結束，她也感謝這一路上陪伴她的家人、朋友，「還有最挺我的睿哥，在好幾個夜晚我忍不住情緒低落大哭的時候，他依然當我最強大的靠山安慰著我～謝謝老公！」而黃小柔也表示，她最後還是答應了孩子們要慶祝聖誕節，「因為這個平安夜得來不易，我要好好珍惜身邊的所有。」