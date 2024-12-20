ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃小柔嘆「沒心情過聖誕節」　見媽流淚崩潰：出道以來事情最多的一年

記者蔡宜芳／綜合報導

女星黃小柔近來因與好友Vicky點名林襄、穎樂其中一人無禮佔座，成為話題焦點。她20日在社群坦言完全沒心情帶小孩過聖誕節，也透露今年是她出道24年來「事情最多的一年」。

▲▼黃小柔嘆「沒心情過聖誕節」：出道以來事情最多的一年。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

▲黃小柔坦言今年事情特別多。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

黃小柔提到，孩子們在前一天提醒她聖誕節即將來臨，問說要去哪裡玩，「我轉頭苦笑了一下，我真的一點心情都沒有，只想在家好好休息幾天。」黃小柔表示，今年對她來說特別不容易，不僅要處理家裡的事情，還在9月不小心摔裂左腳，躺了一個半月。期間，她完成了《網紅崛起》這部劇本，並擔任編劇、統籌和監製，花了四天時間順利拍完全劇，她感謝公司、導演團隊、劇組和演員們的支持，讓她的人生中第一次導戲劇作品即將上映，「好像一場夢，好不真實！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了忙碌的工作，黃小柔坦言心中還有一件大事讓她放不下，那就是她母親的健康狀況。她透露，媽媽的身體突然出現問題，讓她在工作、家裡和醫院之間奔波，「在老人家還沒痊癒前，我真的不敢講任何，深怕影響到媽媽的心情，這段時間，心真的有點累！」但她依舊堅強陪伴，媽媽也終於在醫療團隊的幫助下，順利完成治療並出院。

▲▼黃小柔嘆「沒心情過聖誕節」：出道以來事情最多的一年。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

▲黃小柔透露媽媽近來健康亮紅燈。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

黃小柔提到，她看到母親因疼痛流下的眼淚，幾乎快要崩潰，「很少看到媽媽這麼脆弱，當女兒的怎麼受得了看她的難受呢？」還好一切平安結束，她也感謝這一路上陪伴她的家人、朋友，「還有最挺我的睿哥，在好幾個夜晚我忍不住情緒低落大哭的時候，他依然當我最強大的靠山安慰著我～謝謝老公！」而黃小柔也表示，她最後還是答應了孩子們要慶祝聖誕節，「因為這個平安夜得來不易，我要好好珍惜身邊的所有。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

推薦閱讀

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃小柔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鮪魚「不要臉天下無敵」遭疑影射林襄！　急闢謠：沒人與我交惡
  2. 黃小柔嘆「沒心情過聖誕節」　見媽流淚崩潰：出道以來事情最多的一年
  3. 在墾丁驚爆衝突！ 徐乃麟怒嗆姚元浩
  4. 趙正平當爸倒數！嫩妻驗孕後大哭　他爆粗口「沒準備好」曝真實心境
  5. 62歲關之琳現身「前男友」劉德華演唱會！　近照曝光...美得太誇張
  6. 「史艾瑪前男友」牧森脫了！腹肌露出人氣夯　暖男變身壞男孩
  7. 秦昊禁忌新片「只有台灣上映」　陸影迷翻牆朝聖：想去金門看
  8. 艾怡良單身2年多認「完全沒人追」　媽媽不忍：妳都幾歲了
  9. 獨／統神「真正哥哥」到場力挺　預測比賽64開「勝負靠一件事」
  10. NanaQ被問：是真的失戀嗎？　「公開私訊截圖」曝恢單2月心聲

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366