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《夜市王》Lulu吃牛排「怕配蘑菇」！阿達秒懂哏…反問：有點辛苦是不是

記者潘慧中／綜合報導

美食競賽實境節目《夜市王》播出後，討論度屢創新高，除了店家們端出的菜色，主持人Lulu（黃路梓茵）、阿達這段舊情人的默契更是一大亮點，尤其在最新一集中，她笑說再也不敢吃「兩份蘑菇」時，男方秒懂她的哏。

▲▼阿達Lulu。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲阿達問Lulu吃牛排習慣搭配的醬料。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

《夜市王》第5集以「牛肉」為主題，當被阿達問到吃牛排習慣搭配黑胡椒或蘑菇醬的時候，Lulu想了想回答：「我現在只敢吃黑胡椒，因為我怕兩份蘑菇（〈蘑菇濃湯〉歌詞反覆唱著「蘑菇蘑菇」）。」

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▲▼阿達Lulu。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲▼Lulu自嘲現在會怕兩份蘑菇。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲▼阿達Lulu。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

兩人一對上眼，阿達秒懂Lulu想自嘲的點，雙方瞬間大笑，她連忙揮手說「沒有啦」，當男方反問「這幾年過得有點辛苦是不是」的同時，她還說「風風雨雨」，最後才拉回正題，回答自己吃牛排喜歡搭配綜合醬汁。

▲▼阿達Lulu。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲▼阿達秒懂Lulu的哏。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲▼阿達Lulu。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

事實上，Lulu 6月主持金曲獎時，之所以選擇翻唱〈蘑菇濃湯〉做為開場表演，除了因為喜歡童趣，還加上與團隊討論後覺得選擇兒歌的概念與典禮的開場白概念不謀而合，「每一個音樂作品都像音樂人孕育出的小孩」，才選擇用兒歌切入。

沒想到Lulu不但因此掀起PTT議論，還被週刊爆料青峰因此退追她。事後，她坦言鬧出如此大的風波有被嚇到，但仍選擇正面應對，「我每次做典禮都戰戰兢兢，很多事情是不可控，但求無愧於心，我就百分之百盡力。」

▲LuLu當時以〈蘑菇濃湯〉做為開場表演。（圖／源活娛樂提供）

至於週刊爆料被青峰退追一事，Lulu事後也平常心看待，「我其實也很佩服大家都看得到誰退誰，我自己也沒發現，我追了就追了，我也不會怎樣，大家看的角度不一樣，這就是一個正常的社會，來來往往可以的。」

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